Yina Calderón se pronunció ante el traslado de Epa Colombia: "Estará en un mejor lugar"

Después de que se conociera el traslado de Epa Colombia de la cárcel en Buen Pastor a la Escuela de Carabineros en Bogotá, muchas personas se pronunciaron ante esta sorprendente decisión.

