Yina Calderón se pronunció ante el traslado de Epa Colombia: "Estará en un mejor lugar"

En las últimas horas, se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Justicia para trasladar a Epa Colombia desde la cárcel El Buen Pastor hasta la Escuela de Carabineros en Bogotá. Esta decisión generó múltiples reacciones rápidamente, tanto de figuras públicas como de sus seguidores, quienes han estado atentos a cada novedad en el proceso judicial que enfrenta la influencer.

La madre de Daneidy Barrera, Martha Rojas, le dedicó un emotivo mensaje en una fotografía donde la familia aparece muy sonriente. “Gracias a Dios por cumplir sus promesas. No hay nadie más poderoso que Él. Te amo, seguimos adelante con la bendición de Dios. Te amo, mi reina, siempre seré tu mamá”, escribió, mostrando la fe y esperanza que mantiene la familia en medio de la difícil situación.



Más adelante, Yina Calderón también se pronunció sobre el traslado y pidió a sus seguidores que se unan en oración por la libertad de su amiga. Aseguró que, aunque Epa Colombia no quiera verla, lo importante es que recupere su libertad.

“No sé por qué, pero siento que el caso está avanzando y que estará mejor en ese lugar. Dios tiene el control, y presiento que pronto Epa estará libre. Algo dentro de mí me lo dice. Ayúdenme con una cadena de oración”, expresó.

Además, Yina manifestó su esperanza de que muy pronto Daneidy pueda reunirse con su hija y su esposa Karol Samatha, y que las condiciones en el nuevo lugar serán más favorables para ella.

“Si ven algo relacionado con ella, etiquétenlo y escriban: libertad para Epa. Seamos insistentes hasta lograr que salga de prisión. Creo que en la Escuela de Carabineros estará un poco mejor, y que su proceso está avanzando”, agregó Calderón.

Ante el traslado, varios seguidores también expresaron su opinión; muchos consideraron que la situación que vive Epa Colombia es injusta y manifestaron su deseo de que pronto pueda reencontrarse con su familia.

“Es muy injusto lo que está viviendo”, “espero que se haga justicia en su caso”, “debería estar en su hogar junto a su hija, pero la justicia en Colombia es lenta”, “ella ha asumido su responsabilidad”, “libertad para Daneidy”, “ya cumplió con su castigo, deberían dejarla libre”, fueron algunos de los mensajes compartidos por el público.

El traslado a la Escuela de Carabineros se da tras varias semanas de presión en redes sociales y debates sobre el trato que debería recibir la empresaria, quien fue condenada por los actos de vandalismo ocurridos durante las protestas del paro nacional en 2019.

Aunque el proceso judicial continúa, este cambio de reclusión ha sido interpretado como un avance por sus seguidores, quienes no dejan de insistir en la campaña por su libertad.

