Confirmado: salario mínimo aumenta más del 23% en 2026; este es el valor en Colombia

El salario mínimo en Colombia para 2026 ya es una realidad. Tras no lograrse un acuerdo en la mesa de concertación salarial, el presidente Gustavo Petro anunció oficialmente que el incremento será del 23%, una de las subidas más altas de los últimos años y que ya genera múltiples reacciones entre trabajadores, gremios y analistas económicos.

La decisión fue tomada luego de varias semanas de conversaciones entre el Gobierno, las centrales obreras y los representantes del sector empresarial, encuentros que no lograron un consenso. Ante este escenario, y como lo permite la ley, el Ejecutivo definió el nuevo salario mínimo mediante decreto, tal como ocurre cuando no hay concertación antes de finalizar el año.

¿En cuánto queda el salario mínimo en 2026 con el aumento del 23,7%?

Con el anuncio presidencial, el salario mínimo legal mensual vigente pasa de $1.423.500 a $1.750.905, tras aplicarse el incremento del 23.7%. Este valor corresponde únicamente al salario base y no incluye el auxilio de transporte, que también fue ajustado.

El auxilio de transporte, que en 2025 se ubicaba en $200.000, sube en la misma proporción y queda en $249.095 para 2026. Esto significa que los trabajadores que tienen derecho a este beneficio recibirán un ingreso total mensual de $2'000.000

Este nuevo monto empezará a regir desde el 1 de enero de 2026 y aplica para todos los trabajadores que devengan el salario mínimo legal en Colombia.

Por qué el salario mínimo se definió por decreto

Desde noviembre, el Ministerio de Trabajo convocó a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, integrada por gremios empresariales y centrales sindicales. Sin embargo, las posiciones se mantuvieron distantes durante todo el proceso.

Mientras los sindicatos insistían en un aumento de dos dígitos que compensara el costo de vida, los empresarios alertaban sobre el impacto en la generación de empleo y la sostenibilidad de las empresas. Al no alcanzarse un acuerdo antes del cierre de diciembre, el Gobierno quedó habilitado para fijar el salario mínimo de manera unilateral.

El presidente Gustavo Petro defendió la decisión señalando que el aumento busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y responder a las presiones económicas que enfrentan millones de hogares en el país.

¿A quiénes sí les aplica el aumento del salario mínimo en 2026?

El incremento del 23,7% aplica directamente a quienes devengan un salario mínimo legal mensual vigente y cuentan con contrato laboral formal. También se ajustan automáticamente otros pagos y referencias que están atadas al salario mínimo, como algunos subsidios, multas y aportes.

Sin embargo, no todos los trabajadores verán reflejado este aumento en su ingreso mensual, una situación que ha generado dudas y comentarios en redes sociales.

Trabajadores que no reciben aumento automático en 2026

Aunque el anuncio ilusiona a miles de personas, hay grupos que no tienen un ajuste obligatorio:

