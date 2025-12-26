Mujeres podrán pensionarse con menos semanas desde 2026 en Colombia

A partir del 1 de enero de 2026, las mujeres en Colombia comenzarán a beneficiarse de un cambio significativo en las reglas del sistema de pensión.

La modificación consiste en una reducción progresiva del número de semanas de cotización exigidas para acceder a la pensión de vejez, en un proceso que se extenderá hasta el año 2036, según informó Colpensiones.

Esta medida forma parte de la implementación de ajustes pensionales aprobados en el marco de la reforma al sistema de pensiones, que busca hacer más equitativo el acceso a la vejez para mujeres que históricamente enfrentan mayores barreras en el mercado laboral, especialmente por roles de cuidado familiar no remunerados.



¿Cuántas semanas necesitarán las mujeres para pensionarse?

En 2026, la exigencia mínima de semanas cotizadas requeridas para que una mujer pueda pensionarse será de 1.250 semanas, una cifra menor que la actual y que se seguirá reduciendo año tras año.

El cronograma proyectado avanza hasta llegar a 1.000 semanas en 2036, lo que representa una disminución significativa en los requisitos para acceder a la pensión de vejez.

Este esquema gradual, según expertos, tiene como objetivo facilitar la jubilación de mujeres que, debido a interrupciones laborales relacionadas con el cuidado de hijos u otras responsabilidades domésticas, no lograban acumular el número de semanas exigido anteriormente.

¿Cómo cambiará la pensión de mujeres en Colombia desde 2026?

Colpensiones también recordó que existen beneficios adicionales para mujeres con hijos, que pueden reducir aún más el total de semanas requeridas por cada hijo, lo que puede resultar en un acceso más anticipado a la pensión en ciertos casos.

Además, hasta el 16 de julio de 2026 sigue vigente una oportunidad de traslado entre regímenes pensionales (del fondo privado a Colpensiones o viceversa) para quienes cumplan con requisitos mínimos de edad y semanas cotizadas. Para las mujeres, esto implica tener al menos 47 años y 750 semanas cotizadas para acceder a este beneficio.

La reducción de semanas hace parte de varios cambios que buscan disminuir las diferencias entre hombres y mujeres en el sistema pensional de Colombia. Esta medida responde tanto a decisiones de la justicia como a solicitudes de distintos sectores que piden reglas más justas para acceder a la pensión de vejez.

Asimismo, el ajuste se aplicará en un momento en el que el sistema público de pensiones cuente con condiciones financieras estables, lo que permite realizar este cambio sin poner en riesgo su funcionamiento ni el pago de las pensiones.

Por tanto, desde 2026 las mujeres pensionadas en Colombia podrán acceder progresivamente a la pensión de vejez con menos semanas cotizadas, un cambio que se mantendrá hasta 2036 y que busca reconocer las diferencias en las trayectorias laborales entre géneros.

