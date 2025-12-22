El bono de $230.000 que se pagará en diciembre y enero: revisa si te corresponde

Un nuevo pago económico llegará en las últimas semanas del año y los primeros días de enero para millones de personas en Colombia. Se trata de un bono mensual que aumentó su valor y amplió su cobertura, convirtiéndose en uno de los apoyos más importantes para quienes no cuentan con ingresos estables ni pensión.

Desde el ciclo 12 de 2025, Prosperidad Social puso en marcha una ampliación significativa dentro de su estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario, una línea clave en la implementación de la Reforma Pensional impulsada por el Gobierno nacional. Con este ajuste, el número de beneficiarios creció y el monto mensual fue fijado en 230.000 pesos para un amplio grupo de personas mayores en todo el país.

La medida busca ofrecer un ingreso básico que permita cubrir gastos esenciales y aliviar la falta de recursos económicos en una etapa de la vida donde las oportunidades laborales son limitadas. Según cifras oficiales, el programa ahora alcanza a cerca de 3 millones de personas, consolidándose como uno de los de mayor impacto social en Colombia.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, explicó que esta ampliación refuerza la política de envejecimiento digno y fortalece el Pilar Solidario, diseñado para quienes no lograron acceder a una pensión. Para el ciclo 12, que va del 23 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026, se confirmó el pago para 1.727.334 beneficiarios, entre antiguos y nuevos inscritos.

La inversión destinada para este ciclo supera los 600.000 millones de pesos, lo que refleja la magnitud del programa y el alcance nacional de esta ayuda económica. El pago se realizará de manera escalonada y organizada para evitar congestiones y facilitar el acceso a los recursos.

Calendario Colombia Mayor 2026 Foto: Labs.google y Colombia Mayor

Fechas y forma de pago del ciclo 12: Colombia Mayor

El pago correspondiente al último ciclo del año se hará entre el 23 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026. La entrega se realizará bajo la modalidad de Pico y Cédula, cuyo calendario será anunciado en las próximas horas por las entidades encargadas.

Los montos establecidos para este ciclo son claros:

$230.000 mensuales para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años.

para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años. $80.000 mensuales para mujeres desde los 54 años y hombres desde los 59 años.

Este esquema busca priorizar a quienes se encuentran en condiciones más vulnerables y garantizar un ingreso constante.

¿Dónde y cómo reclamar el dinero? Colombia Mayor

La entrega de los recursos estará a cargo del Banco Agrario de Colombia y su red de aliados en todo el territorio nacional. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la fecha exacta y el lugar donde podrán reclamar el pago.

Es fundamental que los datos de contacto estén actualizados para evitar inconvenientes. En caso de dudas o necesidad de actualización, Prosperidad Social habilitó varios canales de atención:



En Bogotá: 601 379 1088

Línea nacional gratuita: 01 8000 95 1100

También es posible acercarse a los enlaces municipales del programa en alcaldías y oficinas regionales, donde brindan orientación directa sobre fechas, pagos y requisitos.