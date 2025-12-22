Calendario Colombia Mayor 2026: Fechas de pago mes a mes y puntos autorizados

El programa Colombia Mayor es una ayuda para aquellos ciudadanos de la tercera edad que carecen de una pensión o viven en condiciones de vulnerabilidad extrema.

Para muchos hogares colombianos, este subsidio no es solo un apoyo económico, sino el recurso vital para costear alimentación, medicamentos y servicios básicos. Ante la llegada de un nuevo año fiscal, la planeación se vuelve fundamental para evitar contratiempos en el cobro.

Calendario Colombia Mayor 2026: Fechas estimadas

Para proyectar el calendario de pagos del 2026, es imperativo analizar el comportamiento de Prosperidad Social durante el 2025. Históricamente, los pagos se organizan en ciclos mensuales que suelen activarse durante la segunda o tercera semana de cada mes.



Es importante aclarar que, aunque se espera que el 2026 mantenga una periodicidad similar, las fechas exactas están sujetas a cambios operativos, festividades o decisiones del Ministerio de Trabajo.

Tomando como referencia el último tramo del 2025, los beneficiarios pueden anticipar los siguientes ritmos de pago:



Generalmente, cada periodo de cobro tiene una duración de entre diez y quince días hábiles.

En 2025, el ciclo 11 se extendió hasta el 12 de diciembre, mientras que el ciclo 12 (el último del año) se programó del 17 al 31 de diciembre.

El ciclo de septiembre de 2025, por ejemplo, se ejecutó entre el 3 y el 19 de dicho mes.

Una de las noticias más relevantes para el 2026 es la consolidación del aumento del subsidio a $230.000 mensuales para los grupos priorizados.

Este valor, que se alineó con la Renta Básica Pensional, no será estático; según la normativa vigente, el monto del apoyo se actualizará anualmente tomando como referencia la inflación reportada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Nuevas edades y requisitos de Colombia Mayor para el 2026

Para ser beneficiario en 2026, los ciudadanos deben cumplir con requisitos de edad que han sido objeto de ajustes para ampliar la cobertura.

Si bien para acceder al programa general la edad mínima se ha mantenido en 58 años para mujeres y 63 para hombres, el acceso al incremento de $230.000 se ha flexibilizado.

Recientemente, Prosperidad Social trabajó para que este beneficio mayor alcance a mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65 años.

¿Dónde y cómo cobrar pago de Colombia Mayor de forma segura?

El Banco Agrario se mantiene como la entidad principal para la dispersión de los recursos, utilizando modalidades como abono en cuenta, billeteras digitales (BICO) y giros en puntos físicos. Operadores aliados como SuperGiros, Gana Gana y Efecty seguirán siendo puntos clave en los municipios.

Para el 2026, la recomendación de los expertos es realizar la consulta de disponibilidad de pago de forma virtual a través de la plataforma del Banco Agrario o las páginas oficiales de Prosperidad Social, evitando así desplazamientos innecesarios y aglomeraciones.

Al momento de cobrar, es obligatorio presentar el documento de identidad original y se aconseja acudir acompañado para garantizar la seguridad personal.