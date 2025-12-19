Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CASO VIVIAN POLANÍA
AUXILIO DE TRANSPORTE
CONDUCTOR FALLECIDO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Salario mínimo 2026: así quedaría el auxilio de transporte con el aumento del Gobierno

Salario mínimo 2026: así quedaría el auxilio de transporte con el aumento del Gobierno

De acuerdo con las cifras que se manejan sobre el salario mínimo, el auxilio de transporte podría tener modificaciones en 2026.

El auxilio de transporte podría aumentar un 11%
Salario mínimo 2026: así quedaría el auxilio de transporte con el aumento del Gobierno
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de dic, 2025

La negociación del salario mínimo aún no ha definido una cifra exacta para 2026. Recordemos que el pasado 15 de diciembre venció el primer plazo para acordarlo y, según la ley, si no se llega a un consenso, el Gobierno podrá fijarlo por decreto el 30 de este mes.

Por el lado de las centrales obreras argumentan el impacto del costo de vida y la necesidad de proteger al consumidor, por lo cual, su propuesta se mueve entre un aumento del 10% y el 20%. En este escenario para el 2026, sin el auxilio de transporte, quedaría entre $1.565.850 y $1.708.200.

El Gobierno Nacional dejó en claro que busca un mayor aumento para los colombianos, tanto es así que planea que el incremento para el 2026, deje al salario mínimo de $1.800.000, siendo un aumento superior a lo planteado por las centrales obreras.

Te puede interesar

  1. Prima en Colombia
    Cuánto y hasta Cuándo cobrar la prima con un salario mínimo
    Foto: imagen de referencia generada por ImageFX y redes sociales
    Economía

    ¿Sabes cuánto te deben pagar de prima si ganas el salario mínimo en Colombia? Descúbrelo

  2. Recibe dinero a Nequi de Estados Unidos; paso a paso para que llegue al celular
    Recibe dinero a Nequi de Estados Unidos; paso a paso para que llegue al celular
    Foto: Nequi y Labs.google
    Economía

    Recibe dinero a Nequi de Estados Unidos; paso a paso para que llegue al celular

“Mi propósito es subir el salario mínimo en Colombia. No me pueden explicar con sinceridad por qué se propone subirlo solo un 7 %, mientras los dueños del capital rentístico cobran al Estado el 13 %, y si es para salud, el 17 %, mientras las medicinas se guardan en las bodegas y no se entregan a la gente, buscando que no se reforme la salud”. Destacó el mandatario nacional.

Recordemos que el aumento del salario mínimo se tiene en cuenta en cuenta variables como la productividad y la inflación, entre otras. Por otra parte, es indispensable mencionar que, así como sube el salario mínimo, para el próximo año suben varios bienes y servicios básicos como: los seguros como el SOAT, el transporte, los peajes, los combustibles, las matrículas educativas, entre otros.

¿En cuánto quedaría el auxilio de transporte para el 2026?

Caracol Radio comentó que el Gobierno en las últimas horas estaría pensando que si no hay ningún tipo de consenso, en decretar un alza del 11% para el salario mínimo 2026, es decir, quedaría en $1.580.085 más el subsidio de transporte, el cual también se vería impactado con la misma alza. Es decir, pasaría de los $200.000 a los $222.000.

Publicidad

Puedes leer: ¿Vas a pedir tus cesantías en diciembre? Ojo a las nuevas reglas que muchos no conocen

Recordemos que el auxilio de transporte en Colombia, es un pago mensual obligatorio para los empleados que ganan hasta dos salarios mínimos, esto con el fin de cubrir gastos de transporte al trabajo.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Así quedaría el Salario Mínimo en el 2026 según la Inteligencia Artificial.jpg
    Así quedaría el Salario Mínimo en el 2026 según la Inteligencia Artificial
    Foto creada con Gemini IA
    Economía

    Así quedaría el Salario Mínimo en 2026 según la IA: la cifra sorprende a muchos

  2. ¿Nequi cerrará en 2026? La empresa revela la verdad a sus clientes
    ¿Nequi cerrará en 2026? La empresa revela la verdad a sus clientes
    Foto: Nequi y Labs.google
    Economía

    ¿Nequi cerrará en 2026? La empresa revela la verdad a sus clientes

Sin embargo, no se realiza este pagó si el trabajador vive en el lugar de trabajo, recibe transporte de la empresa o no usa el servicio de transporte, o si este se encuentra durante una licencia, vacaciones o está suspendido.

Por lo cual, de concretarse dicho escenario, el salario mínimo con auxilio de transporte sería de $1.800.085 con el subsidio incluido. Esta cifra estaría más cerca de la propuesta gubernamental que de la planteada por los gremios empresariales.

Mira también: Aumento del salario mínimo para 2026 en estado crítico

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

salario mínimo

Finanzas personales

Gobierno Nacional

Jornada de trabajo