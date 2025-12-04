¿Sabes cuánto te deben pagar de prima si ganas el salario mínimo en Colombia? Descúbrelo

Cada año, en Colombia, numerosos trabajadores esperan la llegada de la prima de servicios, un beneficio económico obligatorio por ley que representa un alivio importante para millones de familias.

Este pago corresponde a un reconocimiento por el trabajo realizado durante el semestre y se entrega dos veces al año: en junio y en diciembre. Para quienes cobren el salario mínimo, conocer con claridad cuánto corresponde recibir y cómo calcularlo resulta fundamental para evitar confusiones y garantizar que se cumplan los derechos laborales.

Puedes leer: LINK para consultar si tienes giro de Renta Ciudadana en Banco Agrario de diciembre



¿Cómo calcular la prima de diciembre?

La prima de servicios equivale a 15 días de salario por cada semestre trabajado, lo que significa que es medio salario por cada año laborado. Para su cálculo no solo se tiene en cuenta el salario, también entra en el cálculo el auxilio de transporte para quienes lo reciben.



Por esta razón, las empresas deben realizar el pago tomando como base el salario más el auxilio, ya que la prima no se calcula únicamente sobre el sueldo básico.



Para 2025, el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) fue fijado en COP $1.423.500 y el Auxilio de Transporte en COP $200.000. Esto significa que el ingreso base para calcular la prima, cuando aplica, es de COP $1.623.500 mensual.

Para entender el valor de la prima en la práctica, basta con aplicar la fórmula establecida: (Salario mensual + auxilio de transporte) × días trabajados ÷ 360. Esto permite determinar con exactitud la cantidad correspondiente, incluso si el trabajador no completó el semestre.

En el caso de quienes ganan el salario mínimo y han laborado los seis meses completos, recibirán el equivalente al cincuenta por ciento del salario mensual más la proporción del auxilio.

Publicidad

En situaciones donde el empleado no haya trabajado todo el semestre porque ingresó a mitad de periodo, se retiró antes, o existió una licencia no remunerada la fórmula permite distribuir el pago de forma proporcional según los días trabajados efectivamente.

De esta manera se garantiza que cada persona reciba lo correspondiente al tiempo real de servicio prestado.



Fechas límite para recibir la prima

En cuanto a las fechas límite, la legislación establece plazos específicos: el primer pago debe recibirlo el trabajador a más tardar el 30 de junio, mientras que el segundo pago corresponde al periodo del segundo semestre y debe entregarse antes del 20 de diciembre.

Publicidad

Estos plazos son estrictos y el empleador no puede aplazarlos de manera injustificada. En caso de que la empresa no cumpla dentro de los tiempos establecidos, pueden generarse sanciones por mora, además de reclamaciones ante entidades laborales.

Puedes leer: Desembolsan platica extra a estudiantes; pasos para reclamar subsidio de transporte escolar



¿Quiénes tienen derecho a recibir la prima?

Es importante tener claro quiénes reciben prima y quiénes no. La prima aplica para trabajadores del sector público y privado con contrato laboral formal.

No está contemplada para contratistas por prestación de servicios, trabajadores independientes o quienes devengan un salario integral, ya que en esa modalidad las prestaciones se encuentran incorporadas en el valor del salario acordado.

En resumen, la prima representa un derecho, un ingreso adicional y una herramienta de apoyo económico. Entender los plazos, el cálculo y las condiciones asegura que los trabajadores estén informados y puedan reclamar oportunamente este beneficio que forma parte de la remuneración por el esfuerzo desarrollado durante el semestre laboral.