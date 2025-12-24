Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN EXTRADITADA
INFLUENZA H3N2
PICO Y PLACA EN BOGOTÁ
FALLECE INFLUENCER
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Silvy Araujo anuncia su embarazo en redes sociales con emotivo video

Silvy Araujo anuncia su embarazo en redes sociales con emotivo video

Un video en redes sociales acerca de la vida privada de la creadora de contenido, despertó emociones, mensajes de apoyo y muchas reacciones entre sus seguidores después de una gran noticia.

Silvy Araujo, influencer colombiana
Silvy Araujo confirma su embarazo en redes sociales
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de dic, 2025

Silvy Araujo, reconocida creadora de contenido fitness en Colombia, publicó a través de su cuenta de Instagram un emotivo mensaje, que reúne una serie de imágenes de momentos recientes de su vida personal y su relación de pareja, lo que despertó comentarios y reacciones en plataformas digitales desde los primeros minutos.

El video reúne imágenes de distintos momentos de la relación, como viajes, actividades cotidianas y encuentros familiares, organizadas de forma cronológica, lo que permitió a la influencer contextualizar un mensaje que, según sus palabras, responde a una etapa de cambios y decisiones importantes, a diferencia de sus otras publicaciones donde el fotmato de contenido es diferente.

Lee tambieén: Manuela QM estaría en embarazo de Blessd, ¿se dejó ver con pancita?

Además, en el mensaje que acompaña el video, Araujo explicó que el contenido busca compartir una experiencia personal con su comunidad digital, a la que suele dirigirse con mensajes relacionados con bienestar, disciplina y estilo de vida saludable.

¿Qué reveló Silvy Araujo en su emotivo video de redes sociales?

En la parte final del video publicado en redes sociales, Silvy Araujo confirmó que se encuentra en embarazo, incluyendo una escena junto a su pareja que permite identificar esta nueva etapa en su vida personal.

A lo largo del clip, se escuchan fragmentos de una narración en la que contextualiza el inicio de su relación. “La vida tiene formas muy curiosas de empezar las historias importantes”, señala mientras se proyectan imágenes de distintos momentos compartidos.

Te puede interesar:

  1. Mujer mechonea a la amante
    Mujer embarazada mechonea al amante de su esposo
    Foto: captura de video de INFORMACIÓN AL DÍA, CON ROBERTO GARCÍA
    Virales

    Mujer embarazada encuentra a su pareja con la moza y la mechonea en plena vía pública

  2. Participantes del equipo Neos del Desafío Siglo XXI
    Andrea Serna revela quién es la posible embarazada del Desafío
    Foto: captura video
    Entretenimiento

    Nombre de participante del Desafío que está embarazada, ¿seguirá en la competencia?

En otro segmento del video, la influencer se refiere al comienzo del vínculo sentimental y a cómo una decisión cotidiana marcó un cambio en su vida. “Yo jamás hubiera pensado que aceptar una invitación tan simple, un plan cualquiera, me iba a cambiar la vida para siempre”, expresa en la grabación.

Durante el mismo relato, Araujo explica que ese proceso la llevó a replantear las ideas que tenía sobre su futuro. “Yo pensaba que sabía exactamente cómo tenía que ser mi vida, pero la vida tiene una forma de sorprenderte, de demostrarte que ahí no es porque el plan y el tiempo de Dios son perfectos”, afirma.

Más adelante, describe la evolución de la relación y el momento en el que tomó conciencia de la importancia del vínculo. “Él llegó sin avisar, nos tomamos nuestro tiempo, dos meses después empezamos a salir y ahí lo supe. Supe que ese hombre iba a ser el papá de mis hijos”, concluye en el video.

Publicidad

Puedes ver: VIDEO: Emocionante celebración de Luis Díaz confirmando que será papá nuevamente

¿Cómo se enteró Silvy Araujo de su embarazo?

Una de las escenas que más llamó la atención corresponde a un video grabado el 4 de julio durante unas vacaciones en Portugal. En ese momento, la pareja registró un mensaje dirigido a sus futuros hijos, sin saber que meses después ese deseo se haría realidad.

“Este es un video para nuestro hijo hoy que viene en un futuro, más adelante cuando seas un poquito mayor te vamos a mostrar este video. Tu papá y yo nos amamos mucho, estamos construyendo una relación y nos sentimos muy emocionados por esta nueva etapa”, relatan en el clip.

Puedes leer:

  1. Laura de León destapa si se separó de Salomón Bustamante; se acabaron los rumores
    Laura de León destapa si se separó de Salomón Bustamante
    Foto: Redes de Laura de León y Salomón Bustamante
    Farándula

    Laura de León pone fin a rumores de separación con Salomón Bustamante; saca prueba

  2. Sara Corrales y Damián Pasquini
    Sara Corrales revela el genero y nombre de su bebé
    Foto: Instagram de Sara Corrales
    Farándula

    Emotiva reacción de Sara Corrales al conocer el género de su bebé; reveló su nombre

Publicidad

Más adelante, el 4 de octubre, Araujo compartió el momento en el que se realizó una prueba de embarazo tras notar un retraso en su ciclo menstrual. El registro muestra su reacción al confirmar el resultado positivo.

Tras la publicación, seguidores y figuras públicas reaccionaron con mensajes de felicitación. Entre los comentarios se leyeron mensajes de personas que siguen su contenido desde hace varios años y resaltaron el impacto positivo de su trabajo en redes sociales.

También se pronunciaron personalidades del entretenimiento y el deporte. Greeicy comentó: “La parte más hermosa de la vida empieza cuando llegan ellos”, mientras que Mariana Pajón y Sasha Fitness enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos por esta nueva etapa.

Mira también: La primera participante embarazada en el Desafío: la historia que cambió el juego

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Redes sociales

Embarazo de famosas

Creador de contenidos

Influencers Colombianos

Video viral

Viral