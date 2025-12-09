Laura de León pone fin a rumores de separación con Salomón Bustamante; saca prueba

La actriz Laura de León y el presentador Salomón Bustamante pusieron un alto definitivo a las persistentes especulaciones que, durante meses, sugirieron una fractura irreparable en su matrimonio.

Con una elegancia característica y una discreción calculada, la pareja decidió usar una de las fechas más significativas del calendario colombiano, el 7 de diciembre de 2025, no solo para celebrar la tradicional jornada del Día de Velitas, sino para despejar cualquier duda sobre su unión.

Puedes leer: Paulina Vega reaparece tras su embarazo con seria confesión: “Me encuentro cuestionando esto”



Una discreta, pero contundente, galería de imágenes compartida por la estrella de producciones como Pa’ Quererte y La ley del corazón en sus redes sociales, sirvió como prueba irrefutable de que siguen juntos y más estables que nunca.



Lo que añade un peso emocional a esta revelación es que el 7 de diciembre no solo es una festividad nacional, sino que también marca el aniversario de su matrimonio religioso, celebrado en 2021 en la majestuosa Catedral de Santa Catalina de Alejandría, en el Centro Histórico de Cartagena.

La ausencia de fotografías conjuntas en sus perfiles durante un largo periodo había sido la principal gasolina para avivar el fuego de los rumores de separación entre sus seguidores, quienes interpretaron ese silencio digital como una señal de distanciamiento.

A pesar de la intensidad de las especulaciones, la pareja optó por el silencio, una estrategia que, aunque mantuvo su tranquilidad, también incrementó la ansiedad y el debate entre el público.

Sin embargo, la celebración familiar compartida recientemente demostró la participación conjunta de ambos, confirmando que la relación se mantiene sólida.

Publicidad

La confirmación se manejó mediante sutiles, pero inconfundibles, pistas visuales. Laura de León culminó su galería de fotos de la celebración con una instantánea clave: ella sonriendo junto a un hombre.

Laura de León destapa si se separó de Salomón Bustamante Foto: Instagram de Laura de León

Aunque el rostro masculino no se veía completamente, los internautas no tardaron en identificar al presentador, gracias a dos elementos que resultaron ser la prueba definitiva: su característica barba y un delantal rosado que había utilizado durante un asado esa misma noche, detalles que Bustamante había compartido previamente en su propia cuenta de Instagram.

Publicidad

Este acto de fijar la reacción de la usuaria demostró inequívocamente que el hombre junto a ella era Salomón Bustamante, desmintiendo la ruptura con un gesto cómplice hacia sus seguidores.

Simultáneamente, el periodista también contribuyó a apaciguar el murmullo mediático. Bustamante publicó un video en el que se le ve bailando con una mujer.

Los usuarios rápidamente reconocieron a Laura de León por su vestimenta, cabello y contextura física, lo que evidenció que la pareja había compartido activamente este importante momento festivo.

Más allá de las imágenes, Salomón Bustamante aprovechó sus stories de Instagram para ofrecer una reflexión, la cual calificó como la primera vez que hablaba de su vida privada en mucho tiempo.

Si bien no confirmó ni desmintió directamente la separación, su mensaje enfatizó una filosofía de vida centrada en la autonomía personal.

“Por primera vez hablaré de mi vida privada después de mucho tiempo, solo o acompañado decidí ser feliz, mi felicidad depende de mí, por esa razón omití y omitiré muchas cosas por mi tranquilidad”, escribió el famoso.

Publicidad

Puedes leer: Westcol rompe el silencio sobre polémica separación de Aida Victoria y Juan David Tejada

También mencionó que, desde hace más de un año, decidió cambiar su contenido y que a sus seguidores les ha encantado, resultando en un crecimiento notable y colaboraciones con "marcas muy bacanas",.

Bustamante concluyó su mensaje reafirmando su esencia:

Publicidad

“Salo Bustamante seguirá siendo el mismo...yo soy el de siempre y lo más importante SOY TAN HUMANO COMO TÚ, los quiero y amo”.

Adicionalmente, al responder a un seguidor sobre la dualidad del comportamiento en pareja, citó una frase popular: “Si la vida fuera estable todo el tiempo yo no bebería ni malgastaría la plata”.

A pesar de que ninguno de los dos ha emitido una declaración formal ante los medios sobre los rumores de separación, el contenido compartido en sus redes sociales es la confirmación que sus seguidores esperaban: la relación se mantiene estable.

Mira también: Mujer interrumpe concierto de Jhonny Rivera para revelar que su esposo estaba con la moza