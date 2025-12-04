Emotiva reacción de Sara Corrales al conocer el genero de su bebé; reveló su nombre

La actriz y empresaria colombiana Sara Corrales compartió recientemente en sus plataformas digitales nuevos detalles sobre la etapa de embarazo que está viviendo junto a su esposo, Damián Pasquini.

Mediante una publicación en redes sociales, la pareja mostró partes del evento privado que organizaron para comunicar una noticia importante dentro del proceso que han hecho público desde semanas atrás.

La confirmación del embarazo por parte de Corrales fue de interés para sus seguidores desde que la actriz reveló que se encontraba en uno de los momentos más significativos de su vida.



En diversas publicaciones,compartió imágenes, mensajes y fragmentos de las actividades que los acompañan en este período, generando interacción entre los usuarios que siguen de cerca su trayectoria profesional y personal.

La participación de su esposo también es recurrente en estos contenidos, en los que ambos han mostrado mensajes relacionados con la espera de su futuro bebé.

Sara Corrales será madre de una niña y revela el nombre que llevará

En la parte central del evento, Sara y Damián llevaron a cabo una dinámica en la que, mediante efectos especiales y un ambiente preparado para la ocasión, comunicaron que el bebé que esperan es una niña.

La revelación se realizó a través de un efecto visual en tonalidades rosadas que marcó el momento del anuncio ante familiares y personas allegadas que hicieron parte de la revelación.

Un momento emotivo lleno de risas y lagrimas que quedó registrado en los clips, donde la pareja evidenciaba en sus rostros los nervios y la ilusión por la nueva integrante de la familia, dejando en claro su sueño de convertise en padres.

Junto con esa confirmación, la actriz también dio a conocer el nombre que han escogido para su hija: Mila. El anuncio del nombre se convirtió en uno de los aspectos más comentados entre seguidores de la pareja.

Fotografías, breves clips del evento y mensajes relacionados con este nuevo avance en su proceso de gestación han circulado como parte de las reacciones al anuncio.

La mención del nombre y la confirmación de que será niña se suman a la serie de actualizaciones que la actriz comparte desde que hizo pública su etapa de maternidad.

Por ahora, la pareja continúa mostrando aspectos puntuales del proceso e interactuando con los mensajes que reciben en redes sociales. Sara mantiene además sus actividades profesionales mientras avanza en esta nueva fase, que fue comunicado de manera gradual a través de las plataformas en las que comparte contenido con su audiencia.

