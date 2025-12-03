Regresa Vecinos a la pantalla de Caracol Televisión; día, hora y por dónde verlo

La telenovela Vecinos vuelve a transmitir por Caracol Televisión a partir del miércoles 3 de diciembre, tras el final de 'La reina del Flow 2' que terminó el 2 de diciembre de 2025 y estaba programada de 10:30pm a 11:30 pm, por lo que Vecinos, estará en la misma franja horaria.

Además de ver la programación por el Canal Caracol en el horario correspondiente, también podrás verla por YouTube o Ditu, la plataforma de streaming gratuita de Caracol Televisión

Este regreso marca una nueva emisión de una producción que muchos recuerdan por su mezcla de humor, drama y personajes entrañables.



'Vecinos' cuenta la historia de Óscar Leal, un humilde y carismático taxista que siempre está pendiente de los demás. Su vida da un giro cuando gana la lotería y decide mudarse al exclusivo edificio Fontainebleau, en una de las zonas más acomodadas de Bogotá.

Allí conoce a Tatiana Gómez, gerente comercial del edificio y futura vecina. Aunque Tatiana está comprometida con Rodolfo Castañeda, surge un triángulo amoroso y una telenovela de conflictos que revelan choques de clases, enredos amorosos y dilemas románticos.

A pesar de su fortuna, Óscar no abandona su oficio de taxista y se convierte en conductor de Tatiana. Con el tiempo, su bondad y simpatía lo hacen enamorarse profundamente de ella. Sin embargo, las diferencias sociales y los prejuicios, junto a la lealtad de Tatiana hacia Rodolfo, convierten su amor en un reto.



¿Quiénes son los personajes de la telenovela Vecinos?

El regreso de 'Vecinos' trae de vuelta a figuras queridas que dieron vida a los personajes inolvidables de Vecinos. Entre ellos destacan:

Óscar Leal - Robinson Díaz

Tatiana Gómez - Flora Martínez

Rodolfo Castañeda - Luis Mesa

Jéssica Antonieta Morales - Sara Corrales

Henry Jonás - Fernando Solórzano

Ruca del Socorro Leal - María Margarita Giraldo

Sandra Patricia “Patico” Rodríguez - Alexandra Restrepo

Natalia “Tata” Camacho - Isabella Córdoba

Clara Inés “Clarita” de Vélez - Patricia Polanco

Alfonso “Poncho” María Krauss - Christian Tappan

Este reencuentro genera altas expectativas en los televidentes, buscando retomar dinámicas, chismes, enredos y humor, lo que caracterizó la primera época, pensada ahora para un público nostálgico, pero también para nuevas generaciones.

¿Por qué vuelve Vecinos a la televisión colombiana?

El regreso de Vecinos a la televisión colombiana responde a decisiones concretas de programación y a su desempeño histórico como producto audiovisual.

Caracol Televisión confirmó su reemisión para ocupar el espacio que queda disponible tras la finalización de otra producción del canal, lo que la convierte en una opción ya lista para emisión y con un rendimiento conocido.

Su retorno, por tanto, cumple una función específica dentro de la programación nocturna del canal, sin que implique cambios de formato ni nuevas temporadas.

Además, Vecinos mantiene un historial comprobado de aceptación entre los televidentes desde su lanzamiento original, emitido en 2008 y 2009, periodo en el que logró cifras de audiencia destacadas dentro de la ficción nacional.

Ese desempeño hizo que esta fuera repetida en varias ocasiones por el mismo canal, siempre con resultados estables, lo que demuestra que su contenido funciona de manera consistente cada vez que vuelve a pantalla.

