Cara Rodríguez rompe el silencio sobre su aparición en el concierto de Beéle, ¿reconciliación?

Una de las noticias más polémicas del 2024, fue la separación entre Cara y Beéle debido a que se conocieron la serie de engaños por parte de Rodríguez en redes sociales. Sin embargo, en los últimos días se volvió abrir el debate, en donde la creadora del contenido fue vista en uno de los conciertos del artista.

Durante su más reciente fecha en Bogotá, lo que más llamó la atención fue la presencia de Cara Rodríguez y sus hijos, Ethan y Pablo, situación que se convirtió en el centro de las redes sociales. Sumado a esto, se conoció que Beéle en medio de su show decidió darle unas emotivas palabras a sus primogénitos.

Por lo cual, la creadora de contenido decidió aprovechar para entregar varias declaraciones sobre esto, donde comentó los verdaderos motivos para aparecer en el Movistar Arena, esto con el fin de mitigar los posibles rumores de una reconciliación o malas interpretaciones sobre esto.

¿Por qué asistió Cara Rodríguez al concierto de Beéle?

Tras su presencia en el concierto de Beéle, Cara decidió conceder una entrevista después del evento con el fin de quitar los rumores que aparecieron en redes sociales. “La verdad en ese momento no era Cara, no era Camila, no era la ex de, no, era la mamá de sus hijos. Si ustedes hubieran visto lo felices que estaban ellos, escuchando a su papá”.

Sumado a esto, explicó que su presencia en este concierto solo se trató de un acompañamiento familiar y por sus hijos, más allá de cualquier situación personal entre ellos. Además, reveló que fue el mismo artista que la invitó al concierto con sus hijos, porque este deseaba que estuvieran allá.

"La verdad, él un día me llamó, me dijo que él quería que los niños estuvieran, que era algo muy importante para él y quién soy yo para quitarles eso a mis hijos", mencionó a un medio de comunicación.

Recordemos que en estos momentos Cara sostiene una relación con el productor Jake Casto, donde ambos comparten su vida en pareja en redes sociales. Por otro lado, Beéle lo han vinculado con la actriz Kimberly Reyes, quien también estaba en el mismo palco con la creadora de contenido.

