Último mensaje de Conrado Osorio antes de fallecer: ¿predijo su muerte?

Último mensaje de Conrado Osorio antes de fallecer: ¿predijo su muerte?

El reconocido artista habló sobre un día especial en sus redes sociales y, desde entonces, no volvió a publicar contenido.

Último mensaje de Conrado Osorio antes de fallecer: ¿predijo su muerte?
Último mensaje de Conrado Osorio antes de fallecer: ¿predijo su muerte?, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

La industria del entretenimiento en Colombia se encuentra de luto, tras confirmarse el fallecimiento de Conrado Osorio este 27 de noviembre a sus 49 años; el actor es recordado por los personajes que interpretó en producciones como Padres e hijos y La ley del corazón.

Cabe destacar que el actor llevaba varios meses afrontando quebrantos de salud a causa de un cáncer de colon que le había hecho metástasis, al punto que este se terminó extendiendo por varias partes de su cuerpo.

Puedes leer: ¡Luto en la TV! Falleció reconocido actor de El Príncipe de Bel-Air; tenía 42 años

Recordemos que Conrado Osorio fue un actor colombiano que su rostro se hizo familiar a los televidentes debido a su participación en más de 20 telenovelas y series nacionales. Además de ‘Padres e Hijos’, su trabajo incluye papeles en producciones como ‘El cartel de los sapos’, ‘Los canarios’ y ‘La viuda negra’.

Durante sus redes sociales, Conrado se mantenía optimista sobre su estado de salud y la posibilidad de poder curarse de su cáncer. Sin embargo, su hermano Jhon Jairo Osorio, fue el encargado de dar a conocer su muerte, con un mensaje en sus redes sociales. Situación que generó comentarios por los cibernautas.

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente”, escribió el familiar en su instagram.

¿Cuál fue el último mensaje de Conrado Osorio?

Una vez ocurrió el deceso del actor, muchos usuarios entraron a su perfil de Instagram en el cual había realizado una publicación especial por su cumpleaños, donde el Osorio compartió la celebración de cumpleaños que tuvo el 26 de octubre, mostrando fotos con sus seres queridos.

Puedes leer: Voraz incendio en conjunto residencial deja 13 personas fallecidas y varios heridos

“En este día que está terminando solo quiero decir: ‘Dios, gracias por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos… por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación. Se siente bonito y llena el alma. Dios padre, que se haga tu voluntad’“, escribió en el copy de la publicación.

A lo largo de las imágenes se puede evidenciar a Conrado Osorio sonriente en su cuarto de hospital. En dicha publicación, los cibernautas aprovecharon para compartir diferentes mensajes de despedida.

“Buen viaje guerrero”, “Descansa en paz mi Contra, siempre te recordaré”, “Te admiró por tu valentía y entusiasmo”, son algunos mensajes que se pueden evidenciar en la publicación del actor. Otros aprovecharon para resaltar lo optimista que fue durante el proceso contra el cáncer.

Mira también: Se inyectó vaselina para verse como Popeye y ahora podría perder los brazos

