Doloroso fallecimiento de actor de Padres e Hijos tras perder batalla contra el cáncer

En redes sociales, el actor compartía su larga batalla contra la enfermedad, que finalmente hizo metástasis en su cuerpo.

Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

Una triste noticia sacudió al mundo del entretenimiento en Colombia este jueves, 27 de noviembre de 2025, al conocerse la muerte del actor Conrado Osorio. El intérprete, reconocido por su participación en ‘Padres e Hijos’, falleció a sus 49 años de edad, tras enfrentar una dura batalla contra el cáncer.

Cabe destacar que la causa de su deceso no fue confirmada al detalle, se supo que el actor llevaba varios meses afrontando quebrantos de salud a causa de un cáncer de colon que le había hecho metástasis, al punto que este se terminó expandiendo por varias partes de su cuerpo.

Pese a esto, Conrado Osorio se mostraba optimista sobre su estado de salud, al punto que había compartido en sus redes sociales su proceso con esta enfermedad y también el tratamiento intensivo que estaba recibiendo en el hospital.

Sin embargo, el pasado 16 de septiembre, compartió públicamente que estaba hospitalizado debido a que el cáncer se había desplegado por su cuerpo. A pesar de desarrollar otras complicaciones de salud, el actor mantuvo la esperanza de poder superar este trayecto.

¿Cuál fue la última publicación de Conrado Osorio?

Una vez se confirmó el deceso de este actor, los seguidores de este recordaron la última publicación en redes sociales, la cual fue bastante emotiva, dado que se trató de su celebración de su cumpleaños número 49, el pasado 26 de octubre.

El festejo de Conrado se llevó a cabo en una clínica de Medellín, donde se encontraba internado. En un emotivo video, el actor se mostró junto a su familia, con globos y una torta de festejo.

"En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIASSSSS Por tanto por estos años de vida, por mi Familia y Amigos por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad", fue el mensaje que puso en sus redes sociales.

Conrado Osorio fue un actor colombiano que su rostro se hizo familiar a los televidentes debido a su participación en más de 20 telenovelas y series nacionales. Además de ‘Padres e Hijos’, su trabajo incluye papeles en producciones como ‘El cartel de los sapos’, ‘Los canarios’ y ‘La viuda negra’.

