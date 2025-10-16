Fallece reconocido y querido periodista deportivo; estuvo en cuatro mundiales de fútbol

El periodismo deportivo colombiano amaneció de luto este jueves 16 de octubre, tras confirmarse la muerte del comunicador Ernesto Barrera, un nombre que dejó huella tanto en Colombia como en Estados Unidos, donde se convirtió en una voz reconocida del deporte, especialmente en Miami.

La noticia fue confirmada por varios colegas y amigos del periodista, quienes compartieron mensajes de despedida y recordaron los años de trayectoria de Barrera. Su fallecimiento se habría producido a causa de un infarto, luego de haber estado hospitalizado por una fractura de cadera, según informó el periodista Jaime Dinas.

Puedes leer: El recordado actor de Padres e Hijos que murió tras pedir la eutanasia; tenía 26 años



“Lamento comunicar que el periodista deportivo Ernesto Barrera falleció hoy en Miami de un infarto, tras estar recluido en una clínica por una fractura de cadera. Paz en su tumba y que el Todopoderoso lo tenga en su santa gloria”, escribió Dinas en sus redes sociales.



El comunicador José Orlando Ascencio, jefe de redacción de deportes de El Tiempo, también se pronunció sobre el fallecimiento del reportero, publicando una fotografía tomada junto a él en Santiago de Chile, en 2007.

“Paz en la tumba del querido amigo y colega Ernesto Barrera (a la derecha en la foto), quien murió esta mañana en Miami”, comentó Ascencio.

Publicidad

Paz en la tumba del querido amigo y colega Ernesto Barrera (a la derecha en la foto), quien murió esta mañana en Miami. La imagen se tomó en Santiago de Chile en 2007. pic.twitter.com/UcGB5WlQhc — José Orlando Ascencio (@josasc) October 16, 2025

Ernesto Barrera fue un hombre dedicado a la reportería deportiva desde sus primeros años en Colombia, donde comenzó cubriendo torneos locales y eventos de fútbol profesional. Su estilo directo y su capacidad para conectar con los jugadores y los hinchas lo llevaron a hacerse un lugar en la prensa nacional.

Publicidad

Con el paso del tiempo, decidió radicarse en Estados Unidos, específicamente en Miami, donde continuó su labor informativa y se convirtió en una de las voces más queridas entre la comunidad latina. Allí trabajó en diversas emisoras, medios digitales y transmisiones deportivas que llegaban a toda América Latina.

Puedes leer: Así fueron los últimos días de Miguel Ángel Russo, fallecido ex DT de Millonarios y Boca

El periodista Kenneth Garay, relator de ESPN, lo recordó con emotivas palabras que reflejan la admiración de quienes compartieron con él en los medios.

“Se nos adelantó en el camino un amigo y colega inolvidable. Ernesto Barrera, ‘Te Vi’, quedará en la historia de la radio como ese guerrero que nos enseñó cómo sobrevivir en este medio tan complejo. Era comentarista, productor, vendedor, todo en uno. Su tenacidad y su olfato periodístico lo hicieron único.”

Barrera fue testigo de algunos de los momentos más memorables del fútbol mundial. Su voz se escuchó en transmisiones de Copas del Mundo como Estados Unidos 1994, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018. Su capacidad para narrar con emoción y conocimiento lo convirtió en una figura respetada dentro del gremio.

Publicidad