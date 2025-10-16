Bogotana fallece luego de caer desde el piso 18 de un edificio; confirmaron su identidad

El mediodía de este jueves 16 de octubre se vio interrumpido por un hecho que causó conmoción entre los residentes del barrio Torices, en Cartagena. Una mujer, identificada como Leidy Vanessa Benítez Lobón, perdió la vida tras caer desde el piso 18 del edificio Urbin 48, ubicado en la calle 48 de ese sector.

El incidente ocurrió cerca de las 12:40 del mediodía, según confirmó la Policía Metropolitana de Cartagena. La víctima, oriunda de Bogotá, cayó sobre el área común del conjunto y, de acuerdo con los primeros reportes, su fallecimiento fue inmediato.

Los residentes del edificio fueron quienes alertaron a las autoridades tras escuchar el fuerte impacto. En cuestión de minutos, el lugar se llenó de curiosos, mientras unidades de la Sijín acordonaban la zona para realizar las diligencias judiciales y trasladar el cuerpo a la morgue de Medicina Legal.



De momento, las autoridades tratan de establecer con claridad qué hacía la mujer en el edificio, ya que no se ha confirmado si residía allí, estaba alquilada o simplemente había llegado de visita. Lo cierto es que varias personas aseguraron haberla visto caminando por el pasillo del piso 18, minutos antes de que ocurriera la caída.



Videos del hecho circulan en redes sociales

Algunos testigos captaron el instante posterior a la caída, y los videos no tardaron en circular por redes sociales. Las imágenes muestran la tensión entre los presentes y el rápido arribo de las autoridades. Aunque el material ha sido compartido masivamente, se recomienda discreción por su contenido sensible.

La Policía espera la llegada de familiares o allegados de Leidy Vanessa para avanzar en la investigación y esclarecer las circunstancias exactas del suceso. Hasta ahora, las hipótesis son reservadas y se prioriza el testimonio de quienes estaban en el edificio al momento del hecho.

⚠️ Advertencia: Las imágenes y videos que circulan en redes sociales sobre este caso pueden resultar fuertes y sensibles para algunos espectadores. Aunque no muestran el momento exacto del impacto, sí captan las reacciones de los testigos y la llegada de las autoridades al lugar. Se recomienda verlos bajo su propia responsabilidad y con discreción, especialmente por respeto a la víctima y sus familiares.