VIDEO VIRAL
LEVANTAN PICO Y PLACA
MUERE JUEZ VIVIAN POLANÍA
TRAMPA AL PAYASO TUKI TUKI
HORÓSCOPO DEL DÍA

Juan Manuel Restrepo cuenta verdad de su paso por 'La Reina del Flow': "No me sentía"

Juan Manuel Restrepo cuenta verdad de su paso por 'La Reina del Flow': "No me sentía"

El aclamado actor revela la profunda paradoja de su carrera y cómo la Reina del Flow lo impulsó a ser cantante profesional.

Juan Manuel Restrepo cuenta verdad de su paso por 'La Reina del Flow
Juan Manuel Restrepo cuenta verdad de su paso por 'La Reina del Flow
Foto: La Kalle y Caracol Tv
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 18 de dic, 2025

Para Juan Manuel Restrepo, la música ha sido una constante desde su nacimiento. Relata que, al llegar al mundo, en lugar de llorar, comenzó a hacer ruido y beatbox. Criado bajo valores de humildad, respeto y disciplina, el actor siempre ha priorizado el talento y la inteligencia sobre lo superficial.

De hecho, antes de que el arte lo cautivara, Restrepo cursaba cinco semestres de Mercadeo de manera virtual y previamente había dedicado tiempo a estudiar programación y desarrollo web en el SENA, incluso tomando tres buses para asistir a clases.

Puedes leer: Revelan fecha y hora del estreno de La Reina del Flow 3 en el 2026; hay grandes cambios

Sin embargo, el destino tenía otros planes, y la vida lo llevó al mundo de la actuación, aunque inicialmente solo fue contratado para cuatro capítulos de La Reina del Flow. Dicho papel se extendió a más de 80 episodios, y fue durante esa experiencia que terminó "amando el arte".

Paradójicamente, la popularidad explosiva de la producción musical que lo catapultó a la fama internacional generó en él una profunda aspiración personal. Restrepo confiesa que la serie le inyectó sueños, motivándolo a dedicarse formalmente a la música.

Se sintió inspirado por la leyenda oriental del Pez Koy, que simboliza a quien nada contra la corriente y se transforma en un dragón por creer fervientemente en sus sueños.

A pesar de que La Reina del Flow fue el catalizador de su carrera musical, Juan Manuel Restrepo desveló un dato curioso y esencial: la voz que el público escucha en la serie no es la suya, sino la de Juan Triana, a quien describió como un "supercantante" con un talento vocal increíble.

Restrepo explicó que la razón detrás de esta decisión radicó en el momento de la contratación para la primera temporada, hace aproximadamente seis años (cerca de 2018). En ese entonces, el actor no se sentía "preparado," ni tenía el proyecto musical en mente.

Puedes leer: Regresa Vecinos a la pantalla de Caracol Televisión; día, hora y por dónde verlo

La producción ya había seleccionado y establecido las voces para los personajes, lo que llevó a Restrepo a realizar un "gran trabajo de lipsing" o sincronización labial,. Si bien esto fue perfecto para ese momento, para la segunda temporada, la idea de crear su propia música ya estaba "implantada".

Impulsado por esta nueva pasión y la idea de que, si no hacía su música, sentiría que se había ido sin cumplir un propósito artístico, decidió invertir en su propio equipo, adquiriendo un micrófono y una tarjeta de sonido.

Tras la experiencia de la serie y su decisión de profesionalizar su pasión, Restrepo se ha enfocado en un sonido auténtico que ha trabajado durante cuatro años, compartiéndolo con el público en los últimos dos.

Su estilo musical es una fusión de cumbia colombiana (el que llama "sandongueo"), romanticismo ("romantiqueo"), y toques de flamenco o "flamenquito".

Su último lanzamiento, 'Otra oportunidad', cierra un álbum de casi dos años de gestación y tiene una carga emocional profunda. La canción fue compuesta y dedicada a Dios en un periodo de gran tormenta personal, pidiendo una nueva chance.

El artista reveló que pasó por momentos difíciles que incluyeron problemas económicos, rupturas amorosas, desencuentros familiares y la dolorosa sensación de no amarse a sí mismo.

A través de esta composición, que buscó inyectar para la eternidad, Restrepo intenta generar un sentimiento global, invitando a la gente a "volver a empezar" y a retomar su mejor versión después de pasar por el "infierno" de los problemas sociales y espirituales.

Mira la entrevista completa:

