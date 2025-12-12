Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / El inesperado suceso que vivió una reconocida actriz durante su estancia en EEUU

El inesperado suceso que vivió una reconocida actriz durante su estancia en EEUU

La actriz mexicana Gaby Ramírez describió un hecho que vivió fuera de su país y detalló el proceso de atención médica que siguió posteriormente.

Gaby Ramírez, actriz mexicana
Reconocida actriz sufrió un incidente durante su estadía en EE.UU
Foto: captura de video, redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 12 de dic, 2025

La actriz y presentadora Gaby Ramírez comunicó a sus seguidores un incidente que experimentó durante su estadía en Los Ángeles. Según relató, el momento ocurrió cuando se encontraba realizando actividades personales fuera de casa.

Su intención, al dar a conocer su experiencia, fue mantener informados a familiares, seguidores y colegas que suelen estar pendientes de ella.

Utilizó sus redes sociales para transmitir calma y explicar que se encontraba bajo supervisión médica. A medida que los hechos se desarrollaban, compartió pequeños informes para dejar claro su estado de salud y el apoyo que recibía.

Lee también: Mujer arriesga todo por salvar a sus perritos de un incendio; quedó en video

¿Qué le pasó a Gaby Ramírez en Estados Unidos?

De acuerdo con su testimonio, el incidente ocurrió en el instante en que descendía de su vehículo. En ese momento, un perro que se encontraba en la zona reaccionó y la sorprendió de manera inmediata dejándole una herida

La actriz explicó que sintió un impacto que generó preocupación entre quienes la acompañaban, pues la situación tomó a todos por sorpresa.

Personas cercanas solicitaron asistencia profesional y, poco después, un equipo de emergencia llegó al sitio para brindarle ayuda.

Los paramédicos evaluaron su condición y consideraron adecuado llevarla a un centro médico, donde recibió atención especializada. Durante todo el proceso, la actriz procuró mantener la calma y transmitir a su audiencia que estaba siendo atendida con prontitud.

En la unidad de salud, profesionales realizaron diversas valoraciones para determinar el alcance del incidente. Le proporcionaron cuidados inmediatos para reducir riesgos y garantizar una recuperación segura.

Parte del procedimiento incluyó una vacuna preventiva, común en situaciones similares, junto con exámenes adicionales para descartar afecciones secundarias.

Te puede interesar: Esta fue la personalidad más buscada en Google en Colombia en 2025; no fue Karol G

Según lo que Ramírez dijo, los especialistas confirmaron que la atención temprana permitió controlar cualquier complicación, también expresó que el personal médico estuvo pendiente en todo momento y que recibió explicaciones claras sobre cada paso del proceso.

También mencionó que los estudios realizados permitieron asegurar un panorama favorable para su recuperación.

Posteriormente, Ramírez compartió su agradecimiento hacia quienes manifestaron interés y apoyo. Comentó que seguirá indicaciones específicas para continuar con su proceso de curación, el cual incluye reposo y cuidados supervisados. "Todavía no puedo apoyar bien el pie, por eso es que me apoyo con la muleta”, mencionó.

Por otro lado, comentó que se están llevando a cabo procedimientos establecidos por las autoridades correspondientes, enfocados en revisar las circunstancias del hecho, teniendo en cuenta quel perro no estaba vacunado.

La actriz continúa comunicándose con su audiencia mediante mensajes donde expresa optimismo y reconoce el acompañamiento recibido. Informó que seguirá ofreciendo actualizaciones sobre su evolución.

Mira también: Hermano de 'Mateito', de Pandillas Guerra y Paz, revela detalles del día de la agresión

