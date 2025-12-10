Esta fue la personalidad más buscada en Google en Colombia en 2025; no fue Karol G

El informe anual "Year in Search 2025" de Google indicó que la personalidad más buscada por parte de los colombianos es, Altafulla, el cantante originario de Barranquilla, generó un volumen de consultas que superó a líderes tradicionales, políticos y deportistas, esto debido a la controversia que hubo con su última pareja Karina García.

Todo comenzó con el crecimiento con el cantante en su participación en el último reality donde logró obtener más del 51% de los votos en la final. Así mismo, durante el programa, Altafulla protagonizó varias de las discusiones, alianzas y momentos más comentados lo que provocó sus búsquedas.

De igual forma, otro tema de conversación fue su relación con la también participante y creadora de contenido, Karina García. En el cual, la combinación de estrategias, confesiones y roces mantuvo un diálogo constante en el ecosistema digital que se extendió mucho más allá del final del capítulo.



Tras su salida del concurso, el interés del público por Altafulla no decayó, en parte gracias a su presencia activa y constante en las plataformas. El artista mantuvo una actividad sostenida en el ecosistema digital, publicando contenido, grabando para sus fans, haciendo transmisiones en vivo y participando en múltiples entrevistas.



¿A quiénes superó Altafulla en la búsqueda?

Las búsquedas se mantuvieron activas durante meses debido a razones adicionales al programa, como las actualizaciones sobre su vida personal y profesional, incluyendo su ruptura con Karina García.

Esta separación fue un tema recurrente en los medios. Incluso, el artista volvió a ser tema de conversación al hablar en el pódcast 40 grados sobre su principal "red flag" en el amor: no tolerar las mentiras. Estas declaraciones fueron interpretadas por muchos internautas como una referencia indirecta a su reciente ruptura.

El triunfo de Altafulla en el ranking de Google Colombia de 2025 al considerar las personalidades que logró superar, donde alcanzó a superar a figuras como el nuevo Papa León XIV, cuya elección en mayo representó un cambio generacional en el pontificado; el futbolista Luis Suárez; y el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Karina García, la influencer que compartió protagonismo con el cantante en el reality, también figuró en el cuarto puesto, debido a su participación en Stream Fighters en el mes octubre pasado.

Al conocer el reconocimiento, Altafulla celebró en redes sociales, describiendo el 2025 como un año “bueno, retador y definitivo” para su carrera, marcado por un crecimiento acelerado en seguidores y exposición mediática.

