Profesor Salomón hace revelación sobre próximo Presidente de Colombia; es un hombre

En el programa radial El Klub de La Kalle, el Profesor Salomón abordó el futuro político de Colombia de cara a las elecciones de 2026.

El experto, conocido por su presencia constante en los medios de comunicación y sus 35 años de experiencia, utilizó el tarot para proyectar el panorama que enfrentará el país.

La visión fue descrita como una advertencia sobre un periodo turbulento, lleno de revelaciones y dificultades.



La pregunta crucial sobre qué le espera a Colombia en materia política para el 2026—un año electoral donde se escogerá presidente, cámara y senado—fue respondida con la carta del mundo, que para la consulta representaba a una mujer preocupada por el destino de su nación.



Sin embargo, lo que revelaron las cartas fue mucho más profundo que una simple proyección.

Según la lectura del Profesor Salomón, Colombia debe prepararse para un ciclo muy difícil, donde se van a "descubrir cosas terribles".

El astrólogo advirtió que el país tendrá que afrontar una "parte karmática muy fuerte", lo que implica una serie de eventos que impactarán directamente la esfera pública.

Publicidad

El panorama incluye que las personas que están actualmente en la cabeza del poder político, aquellos que la gente "se imagina", "van a caer".

El Profesor Salomón pronostica que habrá muchas sorpresas debido a que se destaparán asuntos que estaban ocultos. Esta situación de secretos y revelaciones fue simbolizada por la carta de la luna, indicando que hay "cosas ocultas" en el espectro político.

Publicidad

¿La presidencia de Colombia será ocupada por una mujer o un hombre?

Frente a la pregunta directa sobre si el próximo presidente de Colombia sería mujer u hombre, el Profesor Salomón fue enfático: "no, es un hombre".

Rectificando su respuesta inmediatamente para señalar que será un hombre el que ganará la contienda, aunque sí anticipó que una mujer "está calladita" y será sacada a competir, pero no logrará vencer al hombre que viene en ascenso.

La contienda, además, será “guerreada” debido a los “muchos intereses” que están en juego.

Sin embargo, la revelación más impactante y desalentadora para el futuro de la nación, expuesta durante la entrevista en El Klub de La Kalle, fue la advertencia sobre la calidad moral de los candidatos.

El vidente afirmó que "cualquiera que gane de cualquiera de las líneas de cualquiera partidos está contaminado".

Con esta afirmación, el Profesor Salomón deja claro que no llegará a la presidencia ninguna figura que pueda considerarse un "salvador" o alguien completamente limpio de intereses y vicios políticos.

Publicidad

Mira la entrevista completa aquí: