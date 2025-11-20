Profesor Salomón lanza advertencia de salud para mujeres de signo Escorpión: "Agua negra"

El Profesor Salomón, en una explicación de los signos de Agua, distingue claramente entre la energía de Cáncer, Piscis y Escorpión. Mientras que Cáncer representa el "agua transparente" y Piscis las "profundidades", Escorpión es catalogado como el "agua negra".

Esta designación, que implica misterio e intensidad, no es una mera metáfora, sino una clave para entender sus predisposiciones de salud.

Puedes leer: Profesor Salomón saca a la luz verdad de bebés que nacieron este 2025



La revelación del Profesor Salomón fue contundente en El Klub de La Kalle, las personas de Escorpión, especialmente las mujeres, tienden a sufrir de las partes genitales. Esta aflicción incluye específicamente problemas en los ovarios.

El experto explica la conexión energética: la parte genital está asociada a los flujos. El agua negra de Escorpión "viene y ahí limpia".

Esto sugiere un proceso constante de purificación o conflicto energético que se manifiesta físicamente en esa área sensible del cuerpo, afectando tanto a hombres como a mujeres Escorpión.

Publicidad

Es importante notar que el Profesor Salomón insiste en que no hay ningún signo malo, sino cualidades a manejar. Los escorpianos son "muy brujos", dotados de una gran intuición y sensualidad.

Su intensidad es legendaria; la persona que tiene intimidad con un Escorpión "nunca la olvida", pues saben hacer el amor y dominar, utilizando el sexo como su arma para dominar. Sin embargo, esta misma intensidad requiere una vigilancia constante sobre su salud física y espiritual.

Publicidad

Signo que renacerá como el ave Fénix

A pesar de las vulnerabilidades en la salud, el futuro de Escorpión es prometedor. El Profesor Salomón predice que Escorpión será el signo de Renacimiento para el año 2026. Serán como el "ave fénix que renace de su propia ceniza".

Puedes leer: Profesor Salomón advierte a personas de signo Tauro: "Deja de mirar otras cosas"

Esta transformación es el resultado de un periodo reciente de gran dificultad: los escorpianos han pasado por tiempos "muy fuertes últimamente" y han experimentado "muchos cambios". Esta adversidad es el proceso de purificación necesario para que la intensidad del Escorpión se limpie, permitiéndole emerger con una fuerza y energía renovadas en el nuevo ciclo.

Publicidad

Este renacimiento es una oportunidad vital para que los escorpianos, al igual que los signos afortunados de 2026 (Tauro, Géminis, Acuario y Virgo), se enfoquen en su autoconocimiento.

Publicidad

Mira la entrevista completa: