El día que Don Jediondo le arruinó un ritual al Profesor Salomón: "Ya lo perdoné"

El Profesor Salomón, ícono de la espiritualidad en el país, reveló detalles sobre una de las anécdotas más polémicas de su carrera en televisión, ocurrida durante sus años de colaboración con J Mario y el humorista Don Jediondo. Esto en exclusiva para los micrófonos de El Klub de La Kalle.

A lo largo de la entrevista, Salomón recuerda que a pesar del bochornoso incidente que ocurrió en vivo y en directo,destacó que asegura que el perdón primó e incluso recuerda cómo la situación escaló hasta involucrar llamados de "la presidencia". Donde también pensó en la posible indignación de los televidentes que vivieron ese momento.

Puedes leer: Profesor Salomón hace revelación sobre próximo Presidente de Colombia; es un hombre



Salomón es conocido por realizar anualmente las celebraciones y rituales asociados al Año Nuevo Chino, un momento que considera "muy especial". Durante una de estas transmisiones en vivo, el Profesor estaba detallando las indicaciones de los rituales a la audiencia. Uno de los elementos esenciales que utilizaba era un "gallo de papel".



Fue en ese instante crucial, mientras Salomón se encontraba explicando al aire los pasos a seguir para el ritual, que Don Jediondo, conocido por su particular sentido del humor, intervino de la peor manera posible.

"Llega este hijo de madre y me quema el gallo al aire, claro, cómo olvidarlo, en vivo, en vivo, en vivo," relató el Profesor. La acción de Jediondo interrumpió abruptamente el ritual, generando una fuerte reacción entre el público. La gente estaba "pendiente de los rituales que dice Salomón" y de sus "orientaciones," por lo que la interrupción y la irreverencia desataron una ola de llamadas y reclamos por parte de la audiencia.



¿Qué más recordó el Profesor Salomón de este incidente?

Sumado a esto, Salomón relató que la situación se salió de control, al punto que la gente exigió que Don Jediondo se disculpara públicamente. Sin embargo, el humorista inicialmente se negó, argumentando que su acto formaba parte de su forma de ser.

Puedes leer: El signo que necesitas cerca si quieres atraer dinero y negocios, según el Profesor Salomón

Publicidad

La presión popular y la gravedad del incidente llevaron a la intervención de las directivas. Salomón recuerda que lo llamaron de "la presidencia" y le indicaron que "tiene que hacer al aire para que no haya problema". Finalmente, Don Jediondo tuvo que acatar la orden de la parte directiva.

Publicidad

A pesar del caos, el Profesor Salomón mantiene una postura de paz y reconciliación: "yo nunca tuve problema, claro sí, yo nunca... ahí está lo más querido". Salomón explicó que perdonó el hecho, debido a todos los estudios y educación que tuvo a lo largo de su vida.

Como un giro curioso tras el incidente, Don Jediondo incluso llegó a sacar un personaje que parodiaba al esoterismo, al que llamó "Profesor Sutatan". Hoy, esta historia es solo una anécdota que marca la "época de oro" de la televisión colombiana, en la que Salomón compartió con grandes figuras.

Mira la entrevista completa: Profesor Salomón revela que el próximo año se destaparán secretos en la política: “Está contaminado"