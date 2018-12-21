En vivo
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
NIÑO MUERE EN MEDELLIN
SEMANA DE RECESO
HORÓSCOPO
La Kalle  / Don Jediondo

Don Jediondo

  • Don Jediondo lanza triste súplica a colombianos para salvar sus restaurantes
    Pedro Gonzáles o más conocido como Don Jediondo
    Foto: Pantallazo tomado de @donjediondo
    Farándula

    Don Jediondo lanza triste súplica a colombianos para salvar sus restaurantes

    El reconocido humorista Don Jediondo usó sus redes sociales para mandarle un mensaje a todos los colombianos, debido a la crisis que está atravesando y como lo pueden ayudar.

  • Don Jediondo se realizo procedimiento estético
    Don Jediondo, de Sábados Felices
    Foto: Instagram @donjediondo
    Farándula

    Don Jediondo se sometió a sorprendente cambio estético; está irreconocible

    El reconocido humorista de 'Sábados felices' sorprendió a sus seguidores al someterse a un procedimiento estético para mejorar su imagen, compartió su experiencia y los primeros resultados.

  • Don Jediondo y Alerta son algunos de los amigos de la Gorda Fabiola que manifestaron su dolor
    Don Jediondo y Alerta son algunos de los amigos de la Gorda Fabiola que manifestaron su dolor
    Fotos: Instagram @alertahumor y Caracol TV
    Farándula

    Dolorosas reacciones de amigos de La Gorda Fabiola; no pudieron contener las lágrimas

    Don Jediondo, Alerta, Risaloca, entre otros manifestaron su consternación y dolor por la prematura partida de la 'Gordita' Fabiola.

  • Muere integrante de Sábados Felices
    Muere integrante de Sábados Felices
    /Foto: Caracol Televisión
    Noticias

    Murió famoso integrante de Sábados Felices; tuvo varios personajes

    El humorista estuvo en varios capítulos divirtiendo junto a Don Jediondo.

  • carlos calero - don jediondo
    Carlos Calero y Don Jediondo
    / Foto: Instagram
    Farándula

    Carlos Calero se le arrimó a Don Jediondo por detrás y recibió una patada a cambio

    El peculiar abrazo causó una oleada de risas entre los seguidores del presentador y del comediante.

  • 13316_franzDon Jediondo encontró a su doble en Arauca - La Kalle
    franzDon Jediondo encontró a su doble en Arauca - La Kalle
    franzDon Jediondo encontró a su doble en Arauca - La Kalle
    Música

    ¿Cuál es el original? El DOBLE araucano de Don Jediondo que dejó a todos boquiabiertos

    El reconocido humorista colombiano se encontró con su hermano perdido.

  • 12107_La Kalle - Manuel Teodoro en el techo - Foto referencia Instagram
    La Kalle - Manuel Teodoro en el techo - Foto referencia Instagram
    Música

    Don Jediondo evitó que este presentador se 'LANZARA' desde un balcón

    El humorista registró con su celular lo sucedido

  • 11528_Sábados Felices celebración de 49 años - La Kalle
    Sábados Felices celebración de 49 años - La Kalle
    Sábados Felices celebración de 49 años - La Kalle
    Música

    ¡Imperdibles! Los MEJORES momentos de los 46 años de Sábados Felices

    Hasta la Gorda Fabiola se atrevió a bailar en el tubo.

  • 11473_La Kalle. Don Jediondo cuando joven / Foto: Instagram
    La Kalle. Don Jediondo cuando joven / Foto: Instagram
    Música

    Pocos lo descifraron: ¿Quién es este famoso COMEDIANTE en su niñez?

    El colombiano compartió una foto de su adolescencia, que ha dejado a todos con la boca abierta.

  • 7326_La Kalle. Juanetes de una turista en la Vuelta al Mundo en 80 risas / Foto: Captura video de YouTube
    La Kalle. Juanetes de una turista en la Vuelta al Mundo en 80 risas / Foto: Captura video de YouTube
    Virales

    JUANETES de una turista, lo más chistoso que dejó La Vuelta al Mundo en 80 Risas

    Los comentarios de Don Jediondo hicieron reír a más de uno