Don Jediondo reapareció y compartió una alentadora noticia con sus seguidores

Pedro González, conocido artísticamente como Don Jediondo, apareció recientemente en sus redes sociales y compartió con sus seguidores la noticia trascendental que recibió desde Estados Unidos. Tras este anunció, muchos de sus seguidores tuvieron sentimientos encontrados, donde unos se emocionaron y otros se preocuparon por el futuro del humorista.

Don Jediondo comentó que la respuesta recibida desde Norteamérica es un paso significativo en su carrera, el cual, según el humorista, es el resultado de su amplio recorrido por el mundo, lo que le facilitará estar en territorio extranjero con mayor facilidad.

Puedes leer: Hernán Orjuela rompe el silencio ante acusaciones de estafa a Don Jediondo; estalló



El humorista compartió que le fue otorgada la residencia en dicho país. Dicha situación se debió a los constantes viajes por el mundo y a los negocios que ha desarrollado en el territorio norteamericano. Por lo cual, sabe que con este permiso le permite ver una luz detrás del túnel después de la situación de su restaurante.

Por lo cual, entre risas, compartió la noticia: "Es una grata noticia. De todo corazón, en primer lugar, gracias a Dios, gracias a ustedes, los seguidores de las redes sociales de Instagram, gracias a los seguidores de Caracol Radio, gracias a los televidentes de Caracol Televisión, a todos (...)me acaban de aprobar la residencia en los Estados Unidos".

Publicidad

¿Cuál será el futuro de Don Jediondo?

Tras darse este anunció, el comediante Don Jediondo explicó que dentro de sus planes no se encuentra irse del país. Para él, la residencia es simplemente parte de una experiencia, y no un motivo para cambiar de residencia permanente, destacando que sabe que el país es el mejor lugar para vivir.

"Sigo pensando que el mejor vividero es nuestra querida Colombia y quiero seguir aquí y ustedes también que sigan aquí", explicó Don Jediondo a sus seguidores.

Publicidad

Recordemos que Pedro González, fue noticia después de la decisión de cerrar sus restaurantes, después de no poder cumplir con los acuerdos de pago con las instituciones nacionales, al punto que tuvo que declararse en bancarrota para cumplir con las responsabilidades pertinentes.

Pese a dicha situación, Don Jediondo se mantiene firme y con esperanza de salvar su negocio, e incluso ha invitado a sus seguidores a visitar sus establecimientos para ayudarlo a superar la crisis, diciendo: A secar las lágrimas" y pidiendo que le hagan "gasto".