Salario mínimo 2026: lo que le descontarán de salud y pensión a trabajadores

Uno de los temas que se encuentran expectantes varios colombianos es por el anuncio del incremento del salario mínimo para el año 2026. Tanto es así que se filtró un borrador donde los equipos técnicos del Ministerio del Trabajo, proponen un incremento sin precedentes del 23.7 % para el salario mínimo de 2026.

Donde se conoció que esta propuesta radica en el concepto de ‘salario vital’, una iniciativa promovida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y defendida por la administración de Gustavo Petro, donde según estas cuentas el incremento debe ser superior a los $1,8 millones.

Esto con el fin de que las personas puedan cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y educación de manera digna, además de basarse del número de integrantes en las familias. Situación que genera un panorama complicado según los economistas y los gremios, debido a que sitúan la inflación proyectada del 5 %



Por lo cual, durante su última alocución presidencial de este 29 de diciembre, el mandatario nacional Gustavo Petro anunció que el salario mínimo aumentará a 2.00.000 con auxilio de transporte y sin este a $1.750.905.



¿Cuánto tendrían que aportar los trabajadores en salud y pensión?

Ante esto, los trabajadores para el 2026 tendrían que aportar una cifra cercana a los (4%) $70.036 y la Pensión sería de $70.036 (4%), sumando un total de $140.072 COP en descuentos obligatorios.

Salud:

Total: 12.5% del IBC.

Aporte Trabajador: 4%.

Aporte Empleador: 8.5%.

Cálculo aproximado: $1.750.905 * 4% = $70.036 (si el IBC es el salario total).

Pensión:

Total: 16% del IBC.

Aporte Trabajador: 4% (parte de ese 16%).

Aporte Empleador: 12% (el resto del 16%).

Cálculo aproximado: $1.750.905 * 4% = $70.036 (si el IBC es el salario total).

Por otra parte, el empleador se encarga de aportar el restante que corresponde a ambos conceptos: 8,5% en salud y 12% en pensión. De esta manera, al trabajador se le garantizará la atención en salud en caso de que la requiera, y además podrá cotizar en pensión para cumplir con los requisitos que pide la Ley.

Sumado a esto, se conoció que el aumento del salario mínimo tendría afectaciones en el auxilio de transporte, el cual subiría en la misma proporción. Es decir, pasar de los $200.000 con este incremento según su anunció se dió de $ 249.095

Gracias a este ajuste, las personas que ganen menos de $3.493.764 tendrían derecho a recibirlo. Esto implica que trabajadores que en 2025 no accedían al auxilio por superar el tope ($2.847.000), en 2026 podrían empezar a recibir este ingreso adicional, lo que representaría un alivio inesperado para su presupuesto mensual.

