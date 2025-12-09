Stephen Hawking y sus preocupantes predicciones del futuro; lo dijo antes de fallecer

Stephen Hawking, reconocido físico teórico, cosmólogo y una de las mentes científicas más influyentes del siglo XXI, dejó una serie de advertencias que continúan generando conversación global.

Antes de fallecer, Hawking compartió predicciones sobre el futuro de la humanidad y del planeta, advirtiendo sobre los riesgos acumulativos que podrían tener consecuencias graves si no se gestionan adecuadamente.

Puedes leer: Mhoni Vidente sorprende con nuevas predicciones sobre Colombia para el cierre de 2025



Predicciones sobre el futuro de Stephen Hawking

Uno de los puntos más llamativos planteados por Hawking se relacionaba con el crecimiento acelerado de la población y el consumo energético.



Indicó que, de no modificarse los hábitos actuales, la Tierra podría enfrentar un deterioro extremo hacia el año 2600, llegando a convertirse en una “bola de fuego” debido al aumento de la temperatura y la demanda energética.



Esta visión hacía referencia a un escenario en el que la sobrepoblación, el calentamiento global y la contaminación actuarían conjuntamente hasta transformar las condiciones del planeta de manera irreversible.

Stephen también advirtió sobre otros riesgos para la humanidad, entre ellos los avances acelerados en inteligencia artificial, el desarrollo de armas sofisticadas, las pandemias y la posibilidad de conflictos a gran escala.

Respecto a la inteligencia artificial, expresó preocupación sobre lo que podría ocurrir si las máquinas superaban el control humano o tomaran decisiones autónomas que representaran amenazas.

Publicidad

El científico señaló que estas tecnologías podrían significar avances significativos si se gestionan correctamente, pero también que podrían transformarse en un riesgo si se desarrollan sin medidas estrictas.

Otra de sus ideas más comentadas fue la necesidad de que los humanos consideraran la posibilidad de colonizar otros planetas. Hawking mencionó que, si la Tierra llegara a un punto en el que no fuera habitable, la humanidad tendría que buscar opciones fuera de ella para asegurar su continuidad.

Publicidad

Indicar esta posibilidad formaba parte de su visión a largo plazo sobre la supervivencia de la especie en un contexto cambiante.

De acuerdo con las explicaciones del físico, establecer presencia en otros planetas requeriría avances científicos, cooperación y tecnologías que permitieran crear condiciones adecuadas en entornos más allá del planeta. En diversas oportunidades señaló que esta podría ser una alternativa si los desafíos terrestres se intensifican con el paso de los años.

Puedes leer: Baba Vanga y las crueles predicciones para últimos días de 2025: "Inundaciones masivas"

Las advertencias de Hawking se difundieron ampliamente en distintos espacios, generando interés debido a su trayectoria en el ámbito científico. Sus declaraciones, realizadas en conferencias, publicaciones y entrevistas, permanecen vigentes en debates sobre tecnología, clima y futuro de la humanidad.

El legado de Stephen Hawking incluye investigaciones, teorías y mensajes que continúan siendo analizados en diferentes campos del conocimiento. Sus predicciones siguen siendo tema de conversación, especialmente ante los cambios acelerados que vive el planeta a nivel social, climático y tecnológico.

Mira también: Mujer asegura venir del pasado y muestra pasaporte de un país desconocido, ¿viajera del tiempo?