¿Dormir con tu mascota en la cama es bueno o malo? La ciencia responde

Para muchos dueños de mascotas, la idea de dormir sin su perro o gato en la cama es, simplemente, impensable. Ese calor reconfortante, el ronroneo suave o el suspiro peludo al lado, son parte esencial de la rutina nocturna.

Puedes leer:¿Por qué tu perro te lame los pies? Un curioso comportamiento lleno de significado

Pero, ¿qué dice la ciencia y la opinión veterinaria sobre esta convivencia tan íntima? La realidad es que, si bien existen riesgos y consideraciones importantes, los beneficios emocionales y psicológicos son innegables para ambas partes.

Un estudio publicado en la revista Mayo Clinic Proceedings en 2015, titulado "The Effect of Dogs on the Sleep of their Human Owners", ya señalaba que la presencia de un perro en el dormitorio (aunque no necesariamente en la cama) no alteraba significativamente la calidad del sueño de los humanos, e incluso podía ser beneficiosa.

Perro en cama, imagen de referencia Foto: Getty Images

Investigaciones posteriores han profundizado en la dinámica de compartir la cama.

Beneficios de dormir con tu mascota

La conexión entre humanos y animales es profunda, y dormir juntos puede reforzarla de maneras sorprendentes:

Publicidad

Reducción del estrés y la ansiedad: La compañía de una mascota libera oxitocina, la "hormona del amor y la unión", tanto en el humano como en el animal. Esto se traduce en una sensación de calma y seguridad que puede facilitar el sueño y reducir los niveles de estrés. Un estudio de la Universidad de Lincoln en el Reino Unido, citado por diversas publicaciones veterinarias, ha destacado cómo la interacción con mascotas reduce el cortisol (la hormona del estrés).

La compañía de una mascota libera oxitocina, la "hormona del amor y la unión", tanto en el humano como en el animal. Esto se traduce en una sensación de calma y seguridad que puede facilitar el sueño y reducir los niveles de estrés. Un estudio de la Universidad de Lincoln en el Reino Unido, citado por diversas publicaciones veterinarias, ha destacado cómo la interacción con mascotas reduce el cortisol (la hormona del estrés). Sensación de seguridad: Especialmente para personas que viven solas, la presencia de un perro o gato puede brindar una sensación de protección y tranquilidad. El sonido de su respiración o sus movimientos pueden ser reconfortantes.

Especialmente para personas que viven solas, la presencia de un perro o gato puede brindar una sensación de protección y tranquilidad. El sonido de su respiración o sus movimientos pueden ser reconfortantes. Mejora del estado de ánimo: Despertar junto a una mascota cariñosa puede establecer un tono positivo para el día. La interacción con ellos es una fuente conocida de alegría.

Despertar junto a una mascota cariñosa puede establecer un tono positivo para el día. La interacción con ellos es una fuente conocida de alegría. Calor y confort: En noches frías, el calor corporal de una mascota puede ser sorprendentemente agradable.

El Dr. Travis Meredith, un reconocido veterinario y autor de publicaciones sobre el bienestar animal, a menudo ha comentado que "siempre que se tomen las precauciones adecuadas, compartir la cama con una mascota puede ser increíblemente beneficioso para la salud mental de sus dueños, fortaleciendo el vínculo emocional".

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de dormir con tu mascota?

A pesar de los beneficios, es fundamental ser consciente de los posibles riesgos y tomar precauciones. La mayoría de las preocupaciones se centran en la higiene y la transmisión de enfermedades zoonóticas (de animales a humanos):

Publicidad

Puedes leer: Empresa contrató a un golden retriever como director de felicidad; desató ternura

Alergias y asma: Si tú o alguien en tu hogar sufre de alergias a la caspa de los animales o asma, dormir con una mascota puede agravar los síntomas. Las partículas alergénicas se acumulan en la ropa de cama, lo que dificulta el descanso.

Si tú o alguien en tu hogar sufre de alergias a la caspa de los animales o asma, dormir con una mascota puede agravar los síntomas. Las partículas alergénicas se acumulan en la ropa de cama, lo que dificulta el descanso. Parasitos externos e internos: Aunque se desparasite regularmente a las mascotas, siempre existe un riesgo mínimo de pulgas, garrapatas o parásitos internos. La higiene estricta es crucial.

Aunque se desparasite regularmente a las mascotas, siempre existe un riesgo mínimo de pulgas, garrapatas o parásitos internos. La higiene estricta es crucial. Problemas de sueño: Si bien algunos estudios sugieren que no afecta la calidad del sueño, otros individuos pueden experimentar interrupciones si la mascota se mueve mucho, ronca o requiere atención durante la noche. Un estudio más reciente, de 2017, también publicado en Mayo Clinic Proceedings, observó que, si bien la presencia de un perro puede ser reconfortante, la ubicación del animal en la cama sí podría influir en la eficiencia del sueño humano.

Si bien algunos estudios sugieren que no afecta la calidad del sueño, otros individuos pueden experimentar interrupciones si la mascota se mueve mucho, ronca o requiere atención durante la noche. Un estudio más reciente, de 2017, también publicado en Mayo Clinic Proceedings, observó que, si bien la presencia de un perro puede ser reconfortante, la ubicación del animal en la cama sí podría influir en la eficiencia del sueño humano. Transmisión de bacterias: Aunque raras, algunas bacterias y hongos pueden transmitirse de animales a humanos. La Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA), a través de sus comunicados sobre zoonosis, siempre recomienda prácticas de higiene básicas, como lavarse las manos después de tocar a las mascotas y antes de comer, especialmente si comparten espacios íntimos como la cama.

Aunque raras, algunas bacterias y hongos pueden transmitirse de animales a humanos. La Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA), a través de sus comunicados sobre zoonosis, siempre recomienda prácticas de higiene básicas, como lavarse las manos después de tocar a las mascotas y antes de comer, especialmente si comparten espacios íntimos como la cama. Comportamiento del animal: Algunos animales pueden volverse territoriales con la cama o desarrollar ansiedad por separación si no se les permite dormir con sus dueños. Es importante observar el comportamiento individual de la mascota.

Recomendaciones a la hora de dormir con tu mascota

Para aquellos que eligen compartir la cama con sus amigos de cuatro patas, los veterinarios y expertos en salud animal ofrecen las siguientes recomendaciones:

Higiene impecable: Mantén a tu mascota limpia y bien acicalada. Asegúrate de que tenga sus vacunas al día, esté desparasitada regularmente (tanto interna como externamente) y reciba baños frecuentes. Salud de la mascota: Si tu animal presenta alguna condición de salud, como infecciones de piel o parásitos, es mejor evitar que duerma contigo hasta que esté completamente recuperado. Observa tu sueño: Si notas que tu sueño se interrumpe constantemente o te sientes menos descansado al despertar, reconsidera la disposición. Podrías optar por una cama para mascotas cerca de la tuya. Entrenamiento: Enseña a tu mascota a subir y bajar de la cama solo con tu permiso. Esto ayuda a establecer límites y control. Cuidado con los cachorros: Los cachorros, por su sistema inmunológico aún en desarrollo y sus necesidades de higiene, suelen ser menos recomendables para dormir en la cama, al menos durante sus primeros meses.

En última instancia, la decisión de compartir la cama con tu mascota es personal y debe basarse en el bienestar de todos los involucrados.

Si se toman las precauciones adecuadas y tanto tú como tu compañero peludo disfrutan de esta cercanía sin afectar la calidad del sueño o la salud, entonces ese dulce ronroneo o el calor de su cuerpo a tu lado puede ser, sin duda, un regalo.

Mira también: Todo lo que debes saber acerca de la salud de tu mascota explicado por el Dr. Manuel Bejarano