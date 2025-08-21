En Itagüí todavía no se apaga la conmoción por la muerte de Esteban Yepes, un joven de 18 años que salió a pasear a su perro y terminó siendo atacado en plena calle. La historia ha tocado fibras en Antioquia, no solo por la corta edad de la víctima, sino también porque el señalado del hecho es William Cadavid, un habitante de calle de 67 años que desde hace tiempo era conocido en la zona por sus comportamientos agresivos.

El ataque ocurrió en una esquina del centro de Itagüí. Ese día, Esteban había salido con su mascota como lo hacía con frecuencia. Testigos relatan que, minutos antes de lo sucedido, el joven le pidió a Cadavid que no golpeara al animal. Luego entró a una tienda de mascotas y, al salir, se encontró de nuevo con él. Las cámaras de seguridad muestran cómo el hombre pasa por un lado de Esteban, se devuelve y lo ataca con un arma blanca directamente en el cuello. El golpe fue fulminante.

La familia de Esteban, oriunda de Concordia, Antioquia, aún no logra entender lo ocurrido. Amigos y vecinos lo recuerdan como un muchacho alegre, recién graduado del colegio, entusiasta por aprender inglés y con la esperanza de encontrar pronto un trabajo. En la esquina donde cayó, durante varios días han permanecido velas encendidas, ramos de flores y mensajes escritos por quienes lo apreciaban.

Viviana, hermana de Esteban, contó a los medios que todo ocurrió después de que su hermano le pidiera a Cadavid que dejara de maltratar a su mascota. Para ella, ese simple llamado desencadenó una tragedia que nadie imaginaba. La familia ahora exige justicia y que el caso no quede en el olvido.

El señalado habla en audiencia: William Cadavid, habitante de calle

Tras su captura, William Cadavid fue presentado ante las autoridades judiciales. Allí, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio, pero él no aceptó los cargos. Con voz firme y frente al juez, se limitó a decir: “Soy inocente”.

Sus palabras generaron indignación entre los familiares y asistentes, teniendo en cuenta que las cámaras de seguridad muestran con claridad la secuencia del ataque. Sin embargo, la defensa del hombre podría buscar la figura de inimputabilidad, alegando alguna condición psicológica que lo lleve a evadir una condena.

Por ahora, Cadavid permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso. Según abogados consultados por medios nacionales, de ser hallado responsable, la pena podría llegar a los 40 años de prisión.

Vale la pena mencionar que chats comunitarios circulaban mensajes en los que se pedía precaución, pues el hombre reaccionaba con violencia cuando alguien se negaba a darle dinero.

Pese a esas advertencias, el secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, aseguró que aunque se conocían las denuncias por su carácter agresivo, Cadavid no estaba cometiendo un delito penal que permitiera capturarlo. Por eso seguía en las calles, hasta el día en que atacó a Esteban Yepes.

