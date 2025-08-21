Papá de Valeria Afanador sobre señalamientos en su contra: "No salgo atacado llorando"

Valeria Afanador lleva una semana desaparecida y su búsqueda no se ha detenido ni un solo día en Cajicá, Cundinamarca. La niña de 10 años, quien tiene síndrome de Down, fue vista por última vez en su colegio ubicado en zona rural del municipio, desde donde se le perdió el rastro.

Más de 200 personas, entre rescatistas, bomberos y voluntarios, se han desplegado en distintos puntos. El río Frío ha sido inspeccionado de manera constante, al igual que senderos, bosques, casas abandonadas y bodegas del municipio. Sin embargo, hasta el momento, los recorridos han sido infructuosos.

El secretario de Seguridad de Cajicá, Wilson Halaby, explicó que han recopilado una gran cantidad de material en video de las cámaras ubicadas dentro del colegio y también en calles del municipio. Según dijo, con este material se busca determinar con mayor exactitud qué pudo haber ocurrido la mañana en que la niña desapareció.

Las hipótesis aún son variadas. Entre las posibilidades se habla de que Valeria pudo haberse salido por una cerca del colegio, que haya caído accidentalmente al río Frío o incluso de que alguien se la haya llevado. Ninguna de estas opciones ha sido descartada, razón por la cual las autoridades ampliaron la revisión de imágenes en municipios cercanos como Chía, Tabio y Tenjo.

La comunidad de Cajicá también se ha sumado a la búsqueda. El fin de semana realizaron una caminata por las principales calles del municipio para pedir por la aparición de Valeria. Durante la jornada, la madre de la menor, Luisa Cárdenas, envió un mensaje a quien pueda tener a su hija: que por favor la entregue.

Papá de niña desaparecida en Cajicá hace grave denuncia

Las palabras del papá de Valeria Afanador

Manuel Afanador, padre de Valeria, aseguró en entrevista con Noticias Caracol que mantiene la esperanza intacta y que seguirá orando a Dios para que la niña regrese a salvo. No obstante, reconoció que le preocupa la falta de pistas en el caso, ya que pese a los operativos no se ha encontrado ninguna evidencia que permita establecer qué ocurrió.

En medio de su declaración, agradeció el apoyo de las autoridades y de los habitantes del municipio que se han unido a la búsqueda en los bosques. “No sé si alguien tenga a mi hija. A hoy no sé si alguien la tiene o no. Se mantienen todas las hipótesis”, señaló, recordando también la recompensa de 70 millones de pesos ofrecida por información que conduzca a su paradero.

Lo que inquieta a Manuel es que los días pasan sin novedades. “No hemos recibido ni una llamada. No hemos sido objeto de extorsiones. Es un caso extremadamente raro”, afirmó, insistiendo en que la incertidumbre golpea cada hora más a la familia.

Este martes, las autoridades anunciaron que seguirán analizando las imágenes obtenidas en el colegio y en varias zonas del municipio, con la esperanza de obtener nuevas pistas que los lleven hasta Valeria.

Papá de Valeria Afanador sobre señalamientos en su contra: "No salgo atacado llorando"

En entrevista con RCN, Manuel Afanador también se refirió a los comentarios que han circulado en redes sociales y en el municipio, donde algunas personas lo han señalado a él y a su esposa por la desaparición de su hija. Frente a estas acusaciones, el padre fue enfático en decir que están viviendo un momento demasiado doloroso y que nada los aparta de la búsqueda de Valeria.

Añadió que el hecho de que no aparezcan atacados llorando ante las cámaras no significa que no sufran. Explicó que lloran en silencio, en su casa, angustiados, y que cada día sacan fuerzas de donde pueden para continuar con la búsqueda de la niña. “No salimos a llorar frente a todos, pero eso no quiere decir que no tengamos dolor”, remarcó.