En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
DESAPARECIDA EN CAJICÁ
MENSAJE MAMÁ DE EPA COLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Papá de Valeria Afanador sobre señalamientos en su contra: "No salgo atacado llorando"

Papá de Valeria Afanador sobre señalamientos en su contra: "No salgo atacado llorando"

Manuel Afanador, padre de Valeria, asegura que mantiene la esperanza intacta y que seguirá orando para que la niña regrese a salvo. No obstante, reconoció que le preocupa la falta de pistas en el caso.

Papá de Valeria Afanador sobre señalamientos en su contra
Papá de Valeria Afanador sobre señalamientos en su contra
/Foto: rcn /redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: agosto 21, 2025 05:28 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad