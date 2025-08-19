Vidente revela nuevos detalles sobre la niña desaparecida en Cajicá; mensaje desalentador

Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, lleva días desaparecida en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, y cada hora que pasa aumenta la preocupación de su familia y de toda la comunidad. La pequeña fue vista por última vez el 12 de agosto de 2025, cuando jugaba cerca de unos arbustos al borde del río Frío, vistiendo el uniforme deportivo azul de su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero.

La escena quedó grabada en la memoria de quienes la vieron ese día: Valeria estaba alegre, correteando en medio de la vegetación, sin que nadie imaginara que sería la última vez que se tendría rastro claro de ella. Desde ese momento se activó una búsqueda sin precedentes en la zona.

Las autoridades desplegaron un dispositivo que incluye a los Bomberos de Cundinamarca, la Policía Nacional, el Ejército, la Defensa Civil y grupos de rescate especializados. Todos trabajan coordinados, revisando cada rincón del río y sus alrededores.

Para la tarea se han utilizado recursos de última tecnología: drones con cámaras térmicas, perros entrenados, lanchas, buzos y hasta análisis detallado de cámaras de seguridad en la vereda. Pese a todo ese esfuerzo, aún no hay señales claras del paradero de la niña.

La búsqueda se ha concentrado especialmente en el río Frío, un afluente de aguas heladas y con zonas de difícil acceso. También se han revisado terrenos aledaños y fincas cercanas, sin que hasta ahora se logre dar con una pista definitiva.

La Alcaldía de Cajicá ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes entreguen información verídica que ayude a dar con Valeria. Este anuncio ha generado un mayor compromiso de la comunidad, que también participa activamente en las jornadas de búsqueda.

Vidente revela nuevos detalles sobre la niña desaparecida en Cajicá

Nuevas revelaciones de la vidente sobre Valeria

En medio de la incertidumbre, apareció una voz que ha causado revuelo. Se trata de la vidente venezolana Alexandra Clarividente Mundial, reconocida en diferentes países por participar en casos de desapariciones. En un principio, ella aseguró que veía a Valeria con vida, aunque temía la presencia de un hombre cerca.

Sin embargo, en entrevista exclusiva con Daniel Muñoz Arias para La Red Viral, cambió el rumbo de sus declaraciones y lanzó un mensaje mucho más fuerte:

“No la veo en este plano. La veo en el plano de la oscuridad. Valeria Afanador está muerta. El que se la llevó es alguien del colegio”.

Según Alexandra, la persona que habría sacado a la niña de la zona conocía perfectamente el entorno, los horarios y hasta los escondites del lugar. “Todo fue planeado con anticipación. Fue alguien del colegio el que la raptó”, aseguró en la conversación.

Además, dejó un detalle que mantiene la expectativa de muchos:

“Valeria Afanador está cerca del lugar donde desapareció. No salió de Cajicá. Puede estar oculta en huecos cubiertos en la zona, lo que hace difícil encontrarla”.

Estas palabras han generado un impacto en la comunidad, que insiste en seguir buscando en el área rural y en las inmediaciones del río Frío, confiando en que cualquier pista pueda ser clave.

