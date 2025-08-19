En vivo
La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Vidente revela nuevos detalles sobre la niña desaparecida en Cajicá; mensaje desalentador

Vidente revela nuevos detalles sobre la niña desaparecida en Cajicá; mensaje desalentador

Valeria Afanador, niña de 10 años desaparecida en Cajicá, sigue sin aparecer; la vidente Alexandra asegura que estaría oculta cerca del río Frío y que alguien del colegio estaría involucrado.

