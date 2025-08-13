Él era Esteban Yepes, joven que perdió la vida a manos de habitante de calle en Itagüí

La tarde del lunes 11 de agosto, un lastimoso suceso estremeció al municipio de Itagüí, Antioquia. Esteban Yepes Palacio, un joven de 19 años, perdió la vida tras ser atacado en plena vía pública por un habitante de calle, presuntamente después de negarse a darle unas monedas.

El ataque ocurrió cerca de las 2:00 p. m. en el centro del municipio, sobre la calle 51 con carrera 53, en el barrio Villa Paula, a pocos metros del parque principal. Esteban paseaba a su perro cuando se cruzó con su agresor, identificado como William de Jesús Cadavid, de 77 años.



Las cámaras de seguridad muestran cómo el hombre le pidió limosna; ante la negativa del joven, se alejó unos pasos, pero acto seguido regresó corriendo, lo alcanzó por detrás y le propinó una herida profunda en el cuello con un arma cortopunzante.

Sin embargo, Viviana Yepes, hermana del joven que perdió la vida, dio su versión de lo ocurrido en el medio regional Mi Oriente. Según relató, el agresor habría golpeado a la mascota que acompañaba a Esteban, lo que llevó al joven a pedirle que no lo hiciera.

Posteriormente, el hombre agredió a Esteban, quitándole la vida. "Le puso una patada al perrito y mi hermano, pues como que le dijo algo, que no le pegara o algo así, y luego siguió su camino. El ‘indigente’ esperó a que mi hermano avanzara unos pasos y lo atacó por detrás con un arma", contó Viviana Yepes.

Esteban Yepes Palacio, joven que perdió la vida en Itagüí Foto: Redes sociales

La lesión resultó mortal. A pesar de que Esteban intentó pedir ayuda y contener la hemorragia, cayó inconsciente en cuestión de segundos. La rápida intervención de los organismos de socorro fue en vano, ya que falleció en el lugar.



Él era Esteban Yepes, joven que perdió la vida en Itagüí

Esteban había nacido en Concordia, Antioquia, y se había mudado con su familia a Itagüí años atrás. Recientemente se había graduado del colegio El Rosario en 2024 y era recordado por su comunidad educativa como un joven alegre y comprometido.

Sus compañeros y allegados organizaron una velatón en su honor este martes a las 7:00 p. m. en el parque principal. La institución educativa, a través de un comunicado, solicitó a la comunidad evitar la difusión de videos del lamentable suceso, por respeto al profundo dolor de la familia.

Gracias a un operativo articulado entre la Policía Nacional, la Policía Militar y el Ejército, y con el apoyo del sistema de cámaras de vigilancia, las autoridades localizaron y capturaron al presunto homicida en cuestión de minutos en el vecino municipio de Envigado.

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, destacó la coordinación interinstitucional como clave para evitar la impunidad, mientras que la Alcaldía celebró la eficacia del operativo.

¿Qué pasará con la persona que le quitó la vida a Esteban Yepes?

Aunque el motivo del ataque aún es materia de investigación, medios locales informaron que, por la edad del detenido, de ser hallado culpable, podría cumplir la condena en detención domiciliaria, de acuerdo con lo establecido por la ley para mayores de 65 años.

Este hecho ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes temen que una sanción de este tipo no represente justicia para la víctima ni seguridad para la comunidad.

La muerte de Estaban Yepes despierta una indignación a nivel nacional, no solo por la violencia del acto, sino por la aparente vulnerabilidad de las víctimas frente a ataques repentinos en espacios públicos.

