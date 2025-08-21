Primo Rojas reveló cómo el humor fue su salvavidas en una dictadura cotidiana

Esta mañana, en El Klub de La Kalle, entrevistamos a la leyenda viva de la comedia colombiana, Primo Rojas. Quien con más de 40 años de trayectoria, oriundo de Kennedy, Bogotá, compartió con nuestros micrófonos una profunda y reveladora definición de lo que el humor significa para él. En especial, porque para este el acto de hacer reír es mucho más profundo de lo que parece, dado que explica como una respuesta a su ambiente y un verdadero salvavidas de la monotonía.

Inicialmente, Primo comentó que creció en un hogar "extraordinariamente autoritario", donde la seriedad imperaba y la risa era una rareza. Al punto que lo explica como una liderada por su madre. Así mismo, explica que para él, el humor no fue una elección casual, sino una necesidad vital, una forma de navegar y sobrevivir a esa realidad.



La importancia del humor, según Primo Rojas, trasciende lo individual para convertirse en un: "instrumento valiosísimo en todas las facetas de la vida”. Al punto que citó a Aristóteles, quien define al ser humano como un animal que ríe. Sumado a esto, el comediante comentó que esto funciona como un "lubricante" indispensable en cualquier tipo de relación afectiva, ya sea con padres, hijos, amigos o, fundamentalmente, en la pareja. Sin su presencia, las relaciones "marchan mal", pues el humor es capaz de evitar "roces estúpidos" y resolver conflictos con un chiste.

¿Cómo fue el inició de Primo Rojas en el humor?

Durante la entrevista, Primo Rojas explicó que: “El origen de su vena cómica fue espontáneo, parte de una respuesta de él a la seriedad de la casa”. Sumado a esto explicó que a los 12 años, hizo reír a sus hermanos al contar una anécdota de un tío pícaro y gracias a dichas sesiones con sus hermanos y su papá apoyaron a su desarrollo como comediante.

Posteriormente, explicó que cuando estaba en segundo de bachillerato, se convirtió en el "payaso del curso", esto al usar diferentes chistes absurdos con el fin de romper el ambiente académico que había y hacer reír a sus compañeros, quienes lo agradecían como un regalo del cielo, pese a que esto le costará su expulsión del la institución educativa.

Finalmente, Primo Rojas, se sinceró al decir que: "La idiotez es una de las fuentes de risa." Donde a pesar de la irreverencia que lo caracteriza, él insiste en que su trabajo en el teatro lo hace con mucha dedicación y que su humor jamás busca el irrespeto, sino que celebra sus diferencias, sus aspectos "disruptivos".

Con esta reflexión, este comediante enseñó que el humo es una herramienta poderosa de supervivencia, conexión y liberación, en estos días donde los ánimos se encuentran más susceptibles debido a las circunstancias.

Mira la entrevista completa aquí: