Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ZULMA GUZMÁN CONFIESA
APARECE ZULMA GUZMÁN
FALLECE PAPÁ DE SELENA QUINTANILLA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Arroz con leche: Receta fácil, económica y rendidora ideal para novenas navideñas

Arroz con leche: Receta fácil, económica y rendidora ideal para novenas navideñas

Esta receta se roba el momento en fiestas familiares y pone la mesa en modo Navidad, siendo el postre noble e infaltable.

Arroz con leche: Receta fácil, económica y rendidora ideal para novenas navideñas
Arroz con leche: Receta fácil para novenas navideñas
Foto: Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 13 de dic, 2025

En Colombia, el mes de diciembre se percibe con un sonido particular: el de las ollas burbujeando suavemente, el espesor de la leche y el inconfundible aroma a canela que, sin duda, anuncia que la Navidad ha llegado.

En medio de la alegría que genera el alboroto sabroso de la temporada, la presencia del Arroz con Leche es indispensable. No es solo un postre, es una experiencia que sabe exactamente a diciembre, a calor de hogar y a familia reunida, logrando que el ambiente festivo se sienta de inmediato.

Puedes leer: DITU le apuesta a los amantes de la cocina con su nuevo calan gastronómico

Es un plato sencillo, pero dotado de nobleza; uno de esos antojos capaces de provocar una sonrisa al primer bocado.

Mientras que el sonido de los buñuelos fritos y el cuajado de la natilla marcan la banda sonora de las novenas navideñas, el aroma del arroz con leche pone la mesa en modo celebración.

Esta receta, ideal para compartir y económica en su base, está diseñada para que el resultado sea cremoso y calientico, digno de la mejor reunión familiar.

Para preparar este clásico, las cantidades están pensadas para una reunión íntima de cuatro personas, aunque fácilmente se puede duplicar la fórmula para agasajar a más invitados durante las novenas:

Te puede interesar

  1. recetas navideñas con freidora
    Receta navideña de buñuelos y empañadas con freidora
    Foto: imagen de referencia generada con ImageFX
    Sociedad

    Recetas navideñas: buñuelos y empanadas en freidora para una preparación rápida y práctica

  2. Recetas para halloween.jpg
    Recetas fáciles para Halloween
    Imagen creada IA
    Entretenimiento

    Estas recetas para Halloween son tan fáciles que hasta los fantasmas querrán repetir

Ingredientes para hacer arroz con leche

  • 1 taza de arroz blanco.
  • 4 tazas de leche entera.
  • 1 taza de crema de leche.
  • ¾ taza de azúcar.
  • 1 rama de canela.
  • 1 trocito de cáscara de limón.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • Una pizca de sal (el despertador de sabores).
  • Canela en polvo para el toque final.
  • El detalle opcional pero decisivo: ½ taza de uvas pasas, preferiblemente maceradas previamente en ron.

Te puede interesar

  1. Conoce la receta para preparar tus propios waffles en casa con la receta original de Crepes & Waffles
    Conoce la receta para preparar tus propios waffles en casa con la receta original de Crepes & Waffles
    /Foto: Gemini IA y logo Crepes
    En Casa

    Crepes & Waffles revela su secreto; recetas de tus platos favoritos para preparar en casa

  2. Joya, imagen de referencia
    Joya, imagen de referencia
    Foto: Getty Images
    En Casa

    Las cuatro recetas caseras que dejarán tus joyas de plata como nuevas

Publicidad

Paso a paso para hacer arroz con leche

La clave para que este postre alcance esa textura espesa y untuosa reside en la preparación del grano y la cocción paciente.

  1. Lo primero y fundamental es lavar el arroz, pero con sumo cuidado. Debe hacerse solo una vez. Este paso es vital porque al lavar solo superficialmente se eliminan las impurezas, pero se conserva el almidón, que es el ingrediente natural encargado de otorgarle esa textura cremosa característica a la receta.
  2. Una vez limpio, el arroz debe ir al fuego en la leche. Es aquí donde arranca la magia sensorial de la Navidad. Se añaden la rama de canela y el trocito de cáscara de limón. La cocción debe ser lenta y atenta; se observará cómo la leche sube despacio mientras el arroz empieza a hincharse con el líquido. Es crucial darle una revolcada de vez en cuando para evitar que se pegue y asegurar una cocción uniforme.
  3. Cuando se observe que el grano de arroz está casi tierno, es el momento de agregar la crema de leche. Este añadido transforma la mezcla, volviéndola notablemente más suave y redonda al paladar.
  4. Inmediatamente después, se incorpora el azúcar, la esencia de vainilla y, aunque parezca extraño, una pizquita de sal. La sal tiene una función esencial: actúa despertando y realzando todos los sabores dulces de la preparación.
  5. Si se decidió usar las uvas pasas (el toque que muchos consideran mágico), estas se deben incorporar al final. Si han estado maceradas en ron, el sabor será inigualable. Agréguelas para que se integren bien sin deshacerse, manteniendo su forma y textura.
  6. Una vez que la mezcla alcanza una textura espesa y aterciopelada, se apaga el fuego. El reposo no es un paso opcional, sino el verdadero secreto de la receta. Al reposar, el postre termina de espesar, toma cuerpo y alcanza el punto perfecto para ser servido, ya sea tibio o frío, y coronado con una generosa espolvoreada de canela en polvo.

Este postre casero, que evoca los sabores más profundos de la tradición, es tan valorado que incluso forma parte de las celebraciones de alta cocina.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Recetas

Recetas de cocina

Consejos del hogar

Navidad