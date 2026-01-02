Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Will Smith enfrenta polémica demanda por acoso; esto respondió el actor

Will Smith enfrenta polémica demanda por acoso; esto respondió el actor

Los episodios de mayor gravedad se habrían presentado en marzo de 2025 en una actuación realizada en la ciudad de Las Vegas.

Will Smith enfrenta demanda
Fuerte demanda contra Will Smith
Foto de: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 2 de ene, 2026

La figura de Will Smith vuelve a quedar en el centro de la polémica tras conocerse una demanda presentada en su contra por el músico Brian King Joseph, quien lo acusa de conducta sexual inapropiada, acoso y despido injustificado durante una gira realizada en 2025. La acción legal también involucra a la gerencia de Treyball Studios, empresa relacionada con la producción de los espectáculos.

De acuerdo con la demanda, el violinista, conocido por su participación en America’s Got Talent, fue contratado inicialmente en noviembre de 2024 para un show puntual y posteriormente invitado a unirse a la gira titulada Basada en una historia real: 2025, además de colaborar en un próximo proyecto musical del actor y músico estadounidense.

Según el documento judicial, a medida que avanzaba la relación profesional, Smith habría utilizado expresiones que el demandante interpreta como una forma de manipulación emocional, generando un vínculo que, según Joseph, derivó en una situación de vulnerabilidad.

Señalamientos durante la gira y despido del músico

Los hechos más graves, según la demanda, habrían ocurrido en marzo de 2025 durante una presentación en Las Vegas. Joseph afirma que su habitación de hotel fue vulnerada mientras él no se encontraba en el lugar y que solo miembros del equipo tenían acceso a ella. Al regresar, asegura haber encontrado objetos ajenos y una nota que interpretó como una señal de riesgo inminente.

El músico reportó la situación tanto a la seguridad del hotel como al equipo de Will Smith y posteriormente a la policía. Sin embargo, sostiene que días después fue confrontado por un miembro de la gerencia, quien lo habría ridiculizado por lo ocurrido y le comunicó su despido, insinuando que los hechos habían sido inventados.

Como consecuencia, Joseph afirma haber sufrido afectaciones emocionales severas, entre ellas síntomas compatibles con estrés postraumático, además de pérdidas económicas y daños a su reputación profesional. Por ello, solicita que un jurado determine una compensación por los perjuicios sufridos.

