Video del golpe de David Ospina a rival de Millonarios que TV no se vio, ¿podría hundirlo?

Una noche complicada vivió el arquero colombiano David Ospina durante el partido entre Atlético Nacional y Millonarios FC por la Copa Sudamericana 2026.

Además de quedar señalado en una de las jugadas del encuentro, el experimentado guardameta terminó envuelto en una polémica por un altercado con un rival que no fue captado por la transmisión oficial del partido.

Tenso momento que no se vio en la transmisión del partido Nacional vs Millonarios

El episodio ocurrió en medio del festejo de uno de los goles del equipo capitalino. En ese momento, la tensión en el campo ya era evidente y varios jugadores del conjunto paisa reaccionaron molestos por la celebración rival. Fue ahí cuando Ospina protagonizó una acción que generó controversia.



El delantero argentino Rodrigo Contreras fue una de las grandes figuras del compromiso. El atacante anotó dos goles y lideró el triunfo de Millonarios en Medellín, incluyendo un tanto desde larga distancia que sorprendió al arquero verdolaga.



Durante la celebración del tercer gol del equipo visitante, varios jugadores de Nacional se acercaron a reclamar por lo que consideraban una celebración exagerada. En medio de ese ambiente caliente, Ospina se acercó por detrás a Contreras y lo empujó, provocando que el delantero terminara en el suelo.

Aunque la jugada no fue mostrada en la transmisión oficial del encuentro, cámaras ubicadas a ras de cancha lograron captar el momento. Posteriormente, el video comenzó a circular en redes sociales, donde rápidamente generó debate entre aficionados y analistas deportivos.

❌ 😳 A los jugadores de Atlético Nacional no les gustó que Rodrigo Contreras celebrara su gol…



David Ospina y William Tesillo fueron a pelearle.. ‼️



El incidente provocó reclamos de los jugadores de Millonarios. El defensor Andrés Llinás, por ejemplo, exigió una sanción para el arquero colombiano tras ver la acción contra su compañero. Sin embargo, el árbitro del partido decidió manejar la situación sin mayores castigos disciplinarios y el juego continuó.

Más allá del altercado, el arquero también fue cuestionado por su actuación en el partido. Uno de los goles del equipo bogotano, marcado desde una distancia considerable, dejó al jugador en una posición incómoda y generó críticas entre los hinchas y la prensa deportiva.

La derrota de Atlético Nacional terminó 3-1 a favor de Millonarios, resultado que significó un duro golpe para el conjunto paisa.

Mientras tanto, el video del altercado continúa circulando en redes sociales, donde miles de aficionados comentan la acción que pasó desapercibida en la transmisión oficial, pero que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del encuentro.

¿Qué dijo Rodrigo Contreras sobre la acción de David Ospina?

El delantero de Millonarios FC, Rodrigo Contreras, habló sobre el cruce que tuvo con el arquero de Atlético Nacional, David Ospina, luego de la celebración del tercer gol del partido. El atacante aclaró que su festejo no tuvo la intención de provocar a la hinchada rival ni de generar polémica.

“No hablé con él. Seguramente pensó que el festejo era para la tribuna, pero no soy una persona que actúe así. Respeto mucho a mis colegas y también a la gente del equipo rival. A mí no me gusta que me hagan ese tipo de cosas, por eso tampoco las hago”, señaló el delantero.

Contreras también explicó cuál era el verdadero significado de su celebración y aseguró que estaba dedicada a su familia. “El festejo era para mi hijo. Siempre celebro igual, mirando hacia arriba y dedicándoselo a él. Si alguien se sintió ofendido, ofrezco disculpas porque no fue mi intención”, concluyó.

