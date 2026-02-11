Video: Falcao García celebra sus 40 a lo grande; hasta parranda vallenata hubo

Radamel Falcao García , uno de los futbolistas más importantes en la historia de Colombia, vivió uno de los días más emotivos de su vida personal al cumplir 40 años rodeado de su familia y buena música en su casa.

Una sorpresa que incluyó música vallenata en vivo, torta y un ambiente familiar que quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales.

Falcao García Celebra su cumpleaños 40 acompañado de su familia

El delantero samario, hoy pieza clave de Millonarios FC, regresó a su hogar tras entrenar cuando se encontró con la sorpresa que le había preparado su esposa, Lorelei Tarón, junto a sus hijos. Al llegar, lo recibió una parranda vallenata con música en vivo, ambiente que sorprendió y emocionó al 'Tigre', como es conocido por sus fanáticos.



Durante la noche hubo serenata, canto y baile. Falcao apareció sonriente, participando de la parranda y agradeciendo el gesto. La decoración incluyó globos y una torta conmemorativa por sus cuatro décadas de vida. La reunión se desarrolló en un entorno privado, con invitados cercanos.

Además de lo vivido en casa, el jugador recibió una lluvia de saludos y mensajes desde diferentes rincones del mundo del fútbol. Clubes, excompañeros y organizaciones relacionadas con el deporte recordaron su trayectoria y su aporte dentro y fuera de la cancha.

La amamos primera dama. Feliz cumpleaños gigante 🐯💙🤍. Que nos regales muchas alegrías es mi deseo 🙏🏽💙 @FALCAO pic.twitter.com/kk1VbDNuTH — Laura Pedraza (@Laura_z7) February 10, 2026

La Selección Colombia, clubes europeos y entidades como Conmebol y la FIFA enviaron mensajes de felicitación que se sumaron al ambiente festivo que rodeó este día especial.

El aniversario número 40 de Falcao también fue ocasión para repasar su carrera deportiva, la cual comenzó desde muy joven en Colombia y lo llevó posteriormente a destacarse en grandes ligas europeas como la portuguesa, la española y la francesa, antes de regresar al país para vestir la camiseta del club que representa una parte importante de su historia futbolística.

Este cumpleaños también coincidió con el regreso de Falcao García a la actividad profesional tras un periodo en el que su continuidad en el fútbol estaba en duda por su edad y las exigencias físicas propias de una carrera de alto nivel.

Su fichaje por Millonarios revitalizó su presencia en el fútbol colombiano y abrió expectativas entre los aficionados por lo que aún puede ofrecer en el campo.

