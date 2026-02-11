Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ÚLTIMO AUDIO DE YEISON JIMÉNEZ
VESTIDO DE KAROL G
MEDICAMENTOS COLSUBSIDIO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Video: Falcao García celebra sus 40 a lo grande; hasta parranda vallenata hubo

Video: Falcao García celebra sus 40 a lo grande; hasta parranda vallenata hubo

El delantero colombiano celebró sus 40 años con una sorpresa preparada por su familia, en una reunión íntima donde no faltó la música vallenata y un ambiente lleno de alegría.

Falcao García festejó sus 40 en familia y con parranda vallenata
Falcao García, futbolista
Foto: Instagram @millosfcoficial
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

Radamel Falcao García , uno de los futbolistas más importantes en la historia de Colombia, vivió uno de los días más emotivos de su vida personal al cumplir 40 años rodeado de su familia y buena música en su casa.

Una sorpresa que incluyó música vallenata en vivo, torta y un ambiente familiar que quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales.

Puedes leer: El 10 ya tiene equipo: así se vivió la presentación de James Rodríguez en Minnesota United

Falcao García Celebra su cumpleaños 40 acompañado de su familia

El delantero samario, hoy pieza clave de Millonarios FC, regresó a su hogar tras entrenar cuando se encontró con la sorpresa que le había preparado su esposa, Lorelei Tarón, junto a sus hijos. Al llegar, lo recibió una parranda vallenata con música en vivo, ambiente que sorprendió y emocionó al 'Tigre', como es conocido por sus fanáticos.

Te puede interesar

  1. Falcao García llama a James Rodríguez para que se una a Millonarios
    James Rodríguez y Falcao García
    Foto: AFP
    Deportes

    La llamada de Falcao a James que ilusionó a Millonarios; ¿lo convenció?

  2. Maluma no pudo ingresar a la zona VIP del Atanasio Girardot
    Maluma en el Atanasio Girardot
    Foto: @maluma
    Farándula

    Maluma no pudo acercarse a Messi en Medellín: le negaron el paso en zona VIP del estadio

Durante la noche hubo serenata, canto y baile. Falcao apareció sonriente, participando de la parranda y agradeciendo el gesto. La decoración incluyó globos y una torta conmemorativa por sus cuatro décadas de vida. La reunión se desarrolló en un entorno privado, con invitados cercanos.

Además de lo vivido en casa, el jugador recibió una lluvia de saludos y mensajes desde diferentes rincones del mundo del fútbol. Clubes, excompañeros y organizaciones relacionadas con el deporte recordaron su trayectoria y su aporte dentro y fuera de la cancha.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Peligra sede de Guadalajara para la selección Colombia en el Mundial 2026
    Selección Colombia
    Foto: Instagram Federación Colombiana de Fútbol
    Deportes

    Incertidumbre por la sede de la Selección Colombia en el Mundial; FIFA analiza el caso

  2. Portada del nuevo álbum Panini Mundial 2026
    Álbum Mundial 2026
    Foto: Panini
    Deportes

    A sacar la billetera: esto costará completar el álbum Panini del Mundial 2026

Publicidad

La Selección Colombia, clubes europeos y entidades como Conmebol y la FIFA enviaron mensajes de felicitación que se sumaron al ambiente festivo que rodeó este día especial.

Puedes leer: Omar Pérez, ídolo de Santa Fe, se pronunció tras sufrir infarto: "De esta vamos a salir"

El aniversario número 40 de Falcao también fue ocasión para repasar su carrera deportiva, la cual comenzó desde muy joven en Colombia y lo llevó posteriormente a destacarse en grandes ligas europeas como la portuguesa, la española y la francesa, antes de regresar al país para vestir la camiseta del club que representa una parte importante de su historia futbolística.

Este cumpleaños también coincidió con el regreso de Falcao García a la actividad profesional tras un periodo en el que su continuidad en el fútbol estaba en duda por su edad y las exigencias físicas propias de una carrera de alto nivel.

Su fichaje por Millonarios revitalizó su presencia en el fútbol colombiano y abrió expectativas entre los aficionados por lo que aún puede ofrecer en el campo.

Mira también: James Rodríguez recibe noticia que preocupa a Colombia a pocos meses del Mundial 2026

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Falcao García

Famosos colombianos

Intimidades de famosos

Chismes de famosos

Fútbol colombiano

Fútbol