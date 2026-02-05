Ídolo de Santa Fe es hospitalizado de urgencia tras sufrir infarto; se conocen detalles

Ómar Pérez, uno de los nombres más recordados en la historia reciente de Independiente Santa Fe, fue hospitalizado de urgencia en Bogotá tras presentar un fuerte malestar que obligó a su traslado inmediato a un centro médico.

La noticia generó preocupación entre seguidores del fútbol colombiano, especialmente entre quienes aún lo consideran una figura clave del equipo cardenal.

El exfutbolista argentino fue llevado a la Clínica Marly luego de experimentar un dolor intenso en el pecho. Tras realizarle los estudios correspondientes, el personal médico determinó que había sufrido un infarto, situación que llevó a intervenirlo de manera inmediata. Según la información divulgada por su entorno, el procedimiento se realizó sin contratiempos y permitió estabilizar su condición.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales de la academia deportiva que dirige en Bogotá, se confirmó que al exvolante creativo se le practicó la colocación de un stent, una intervención común en este tipo de episodios, con la que se logró controlar la situación clínica. De acuerdo con el reporte oficial, Pérez permanecerá en observación médica durante cinco días, con el fin de hacer seguimiento a su evolución y evitar complicaciones.

El mensaje difundido indicó que su estado de salud es estable y que el pronóstico es favorable, gracias a la rápida atención que recibió. Además, se pidió tranquilidad a quienes forman parte de su proyecto deportivo y empresarial, asegurando que las actividades continuarán con normalidad mientras él cumple con el proceso de recuperación bajo supervisión médica.

¿Quién es Ómar Pérez?

Ómar Pérez se radicó en Colombia luego de finalizar su carrera profesional y desde entonces ha estado vinculado a proyectos propios. En la actualidad, es fundador de una academia de fútbol con sedes en Chía y otras zonas cercanas a Bogotá, donde se forman jóvenes talentos que participan en torneos de la Liga de Bogotá, competencias nacionales organizadas por Difútbol y eventos internacionales. Su iniciativa, conocida como OP10, se ha convertido en una plataforma para jugadores en formación que buscan proyección en el balompié profesional.

Además de su labor con niños y adolescentes, el exjugador también está involucrado en otros emprendimientos relacionados con el deporte, lo que lo mantiene activo y cercano a la escena futbolera, incluso después de su retiro.

En su etapa como futbolista, Ómar Pérez construyó una carrera que dejó huella tanto en Argentina como en Colombia. En su país vistió camisetas como la de Boca Juniors y Banfield. También tuvo un paso por el fútbol mexicano con Jaguares de Chiapas. Sin embargo, fue en Colombia donde alcanzó el reconocimiento más grande.

Su recorrido en el fútbol colombiano incluyó clubes como Junior de Barranquilla y Real Cartagena, pero fue con Independiente Santa Fe donde escribió los capítulos más importantes de su historia deportiva. Con el equipo capitalino ganó tres ligas, tres Superligas y una Copa Colombia. Además, hizo parte del plantel que logró los dos títulos internacionales del club: la Copa Sudamericana en 2015 y la Suruga Bank en 2016, lo que consolidó su estatus como ídolo para la afición cardenal.

También tuvo un breve paso por Patriotas Boyacá y sumó otro título de liga con Junior de Barranquilla, ampliando así su palmarés en el país. Su estilo de juego, basado en la precisión, la pausa y la visión, lo convirtió en un referente dentro y fuera de la cancha.

