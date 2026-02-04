Luto en el fútbol colombiano: América de Cali y la Dimayor confirmaron el fallecimiento

El fútbol profesional colombiano amaneció con una noticia que golpeó directamente al corazón de una de sus instituciones más tradicionales. América de Cali confirmó el fallecimiento de Álvaro Guerrero Yanci, una de las figuras más influyentes en la historia del club escarlata, tanto dentro como fuera de la cancha.

La información fue divulgada por la propia institución vallecaucana a través de sus plataformas digitales, donde expresó su pesar por la partida de quien durante décadas estuvo ligado al equipo rojo.

El mensaje oficial destacó su entrega y los diferentes cargos que ocupó a lo largo de su vida deportiva y administrativa.



Guerrero Yanci no fue un nombre más dentro de la historia del América. En sus primeros años defendió el arco del equipo durante la década de los cincuenta, cuando el club comenzaba a consolidarse como uno de los grandes del país. Su presencia bajo los tres palos coincidió con una época clave de crecimiento y reconocimiento para la institución.

Con el paso del tiempo, su relación con el club no terminó en la cancha. Tras colgar los guantes, asumió responsabilidades dirigenciales que lo llevaron a desempeñarse como gerente deportivo y posteriormente como presidente del América de Cali.

Su gestión estuvo marcada por una visión organizativa que buscaba fortalecer la estructura interna del equipo y mantenerlo competitivo en el ámbito nacional.

Álvaro Guerrero Yanci, exjugador y dirigente

¿De qué murió Álvaro Guerrero Yanci?

Según reportes del diario El País de Cali, el fallecimiento se produjo en la noche del martes en la Clínica Versalles, donde se encontraba recibiendo atención médica. De acuerdo con la información publicada, su deceso estaría relacionado con complicaciones de salud que venía afrontando desde hacía algún tiempo. Tenía 94 años.

El comunicado del club fue directo y emotivo: recordó que Guerrero Yanci dedicó más de 40 años de su vida a la institución, pasando por distintas etapas y funciones. América de Cali destacó su compromiso permanente y su aporte a la identidad del equipo, enviando condolencias a sus familiares y personas cercanas.

La noticia no solo impactó a los hinchas escarlatas. La Dimayor también se pronunció para expresar su pesar por la pérdida de una figura que dejó huella en el fútbol profesional colombiano. En su mensaje, la entidad resaltó que Guerrero Yanci fue jugador, dirigente y presidente del club, además de una voz reconocida en el periodismo deportivo.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Mensajes de despedida, fotografías antiguas y recuerdos de su paso por el equipo comenzaron a circular entre seguidores del América y fanáticos de otros clubes, quienes reconocieron su papel en la construcción del fútbol colombiano moderno.