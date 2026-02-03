La llamada de Falcao a James que ilusionó a Millonarios; ¿lo convenció?

En medio de la incertidumbre que rodea el futuro deportivo de James Rodríguez, una versión volvió a poner su nombre en el centro del debate del fútbol colombiano.

El volante, que continúa sin equipo a pocos meses del Mundial 2026, fue vinculado con distintos clubes dentro y fuera del país, lo que mantiene abiertas varias posibilidades sobre su próximo destino.

La expectativa alrededor del mediocampista no solo tiene que ver con su situación contractual, sino también con la necesidad de recuperar continuidad competitiva. En ese contexto, comenzaron a circular versiones sobre contactos informales y conversaciones que, aunque no avanzaron a una negociación formal, sí dejaron ver el interés de figuras cercanas al jugador.



La información fue revelada en un espacio de análisis deportivo, donde se señaló que un referente histórico del fútbol colombiano habría tomado la iniciativa de comunicarse directamente con James.

Falcao llama a James Rodríguez para ser parte de Milllonarios

La intención, según se explicó, no partió de una dirigencia ni de un cuerpo técnico, sino de un gesto personal orientado a invitarlo a considerar una opción dentro del país.

Con el paso de los minutos, se conoció que ese acercamiento habría venido de Radamel Falcao García, actual jugador de Millonarios, quien, de acuerdo con lo contado por el periodista Carlos Antonio Vélez, llamó a James para plantearle la posibilidad de sumarse al club bogotano.

Sobre ese contacto, Vélez afirmó: “Falcao lo llamó y le dijo: ‘Hermano, venga y juegue, acá hay una opción, pero tiene que jugar’”.

Según la versión entregada en el programa, el mensaje tenía como eje principal la importancia de volver a competir. Vélez explicó que el llamado se trató de una invitación directa del delantero, motivada por la cercanía del Mundial 2026 y la necesidad de que James tuviera minutos en cancha.

Sin embargo, ese acercamiento no se tradujo en una negociación oficial ni en una oferta formal por parte del club. El mismo periodista señaló que el principal obstáculo estuvo en el aspecto económico y fue enfático al decir: “James se mantiene en una plata que nadie puede pagar”, al referirse a las pretensiones salariales del jugador.

De acuerdo con ese relato, las condiciones financieras hicieron inviable que la conversación avanzara más allá del contacto inicial. También se mencionó que James mantiene la intención de continuar su carrera en el exterior y que, en ese sentido, la MLS sigue apareciendo como una alternativa posible dentro de su panorama.

La información conocida se limita a lo expuesto por el periodista, quien insistió en que existió la llamada, pero aclaró que “no hubo negociación ni propuesta formal”.

