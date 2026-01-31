¿James Rodríguez se queda en el limbo? Clubes cierran la puerta a su llegada

James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, continúa sin concretar un nuevo club de cara al Mundial 2026, en medio de varios intentos fallidos de negociación que han generado incertidumbre sobre el futuro inmediato del futbolista.

Anteriormente se mencionó fuertemente un posible fichaje por Millonarios FC en Colombia, pero esos rumores no se tradujeron en un movimiento concreto. Tras ese silencio, surgió la posibilidad de que Liga Deportiva Universitaria (Liga de Quito) de Ecuador fuera su destino, pero esa opción fue descartada por completo por el presidente de la entidad.

James rechazado en Ecuador la Liga Deportiva Universitaria descarta su fichaje

Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, explicó en entrevista con Área Deportiva FM que el club nunca consideró la opción de fichar al colombiano y negó categóricamente que existiera interés formal. “Liga nunca vio esa opción. Lo digo porque está mal decir lo que no corresponde”, afirmó el dirigente al referirse a la vinculación del jugador con su equipo.



Álvarez también desmintió rumores sobre cifras y ofertas vinculadas al posible fichaje: “Un medio puso que dábamos tres millones de dólares. Es falso. Él es un gran jugador, pero no es así. Algún día dirán que vamos a fichar a Haaland y no es así”, señaló en redes sociales, desestimando cualquier negociación en curso.



Este rechazo se suma a otra negativa anterior en Ecuador: Barcelona SC también descartó la posibilidad de contratar a James Rodríguez. David Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol del club, explicó que aunque sí recibieron una oferta por el colombiano, varios factores deportivos y financieros impidieron avanzar.

“Se hablaba de 3 millones de dólares… pero Barcelona no tenía que poner todo… y teníamos que seguir una línea”, indicó el directivo al detallar por qué la llegada del jugador no se concretó.

El contexto contractual y de mercado también influye en la percepción sobre James Rodríguez. A sus 34 años y tras varias salidas de clubes en los que no logró continuidad, muchos equipos parecen inhibirse a la hora de asumir su fichaje, especialmente con exigencias económicas altas asociadas a un futbolista que actualmente está sin equipo definido.

La falta de club no impide que James sea elegible para disputar el Mundial de 2026 con Colombia, siempre que cumpla los requisitos establecidos por la FIFA para estar en la lista de jugadores inscritos para la competición.

A estas alturas de enero de 2026, la búsqueda de un destino competitivo para James Rodríguez sigue abierta, pero mientras no se concrete un acuerdo con algún club, el futuro del número 10 de la Selección en el fútbol profesional permanece en suspenso, a pocos meses del torneo más importante de selecciones a nivel mundial.

