En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
¡COLOMBIA AL MUNDIAL!
ACCIDENTE VÍA LA MESA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Desolador video de James Rodríguez solo en el estadio tras clasificar al Mundial, ¿un adiós?

Desolador video de James Rodríguez solo en el estadio tras clasificar al Mundial, ¿un adiós?

Tras el pitazo final y con el estadio vacío, las cámaras registraron a James Rodríguez en un instante íntimo que sorprendió a los hinchas, ¿qué le pasó?

Publicidad

Publicidad

Publicidad