Desolador video de James Rodríguez solo en el estadio tras clasificar al Mundial, ¿un adiós?

La Selección Colombia selló su clasificación al Mundial 2026 con una victoria clara 3-0 frente a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Más allá del marcador y del ambiente de fiesta que se vivió en las tribunas, lo que se robó todas las miradas fue la imagen del capitán James Rodríguez, sentado solo en la mitad del campo, descalzo y en silencio, cuando el estadio ya estaba prácticamente vacío.

El encuentro contra Bolivia dejó varias lecturas en lo futbolístico. Si bien el resultado fue contundente, algunos jugadores no mostraron su mejor versión. Sin embargo, James fue de los pocos que respondió con jerarquía: anotó el primer gol del compromiso, lideró al grupo dentro del terreno y fue de los más participativos durante los noventa minutos. Para muchos, fue el jugador diferencial de la noche, ese mismo que tantas alegrías le ha dado al país con la camiseta de la tricolor.

El detalle que más llamó la atención llegó después del pitazo final. Cuando la celebración se había apagado y la mayoría de los hinchas ya había abandonado el estadio, las cámaras captaron a James en un momento íntimo. El capitán permanecía en el centro del campo, descalzo, con la mirada perdida en la grama del Metropolitano. La foto se viralizó de inmediato en redes sociales y dio pie a cientos de comentarios de aficionados que interpretaron la escena como una especie de despedida de las Eliminatorias.

Este gesto se suma a la conversación que viene circulando desde hace meses en el entorno futbolero: ¿será este el último ciclo de James con la Selección Colombia? Aunque él no ha confirmado nada, el hecho de que tenga 33 años y que algunos periodistas hayan insinuado un posible retiro de los clasificatorios ha alimentado los rumores. Lo cierto es que, mientras la incertidumbre sigue viva, la imagen de James solo en el estadio ha quedado grabada como uno de los momentos más simbólicos de la clasificación.

En lo estadístico, la noche también fue especial para el ’10’. Con su gol frente a Bolivia, James llegó a 14 anotaciones en Eliminatorias, consolidándose como el máximo goleador de Colombia en este tipo de torneos. Un registro que habla de su importancia histórica con la camiseta de la Selección, más allá de las lesiones, altibajos y críticas que ha enfrentado en su carrera.

Tras el partido, James habló con los medios y no escondió su emoción. “Cuando era niño soñé con todas estas cosas. Creo que se cumplió casi todo… Es un orgullo grande, es un Mundial más, y esperamos llegar bien. Este pueblo se merece todo esto”, expresó con una sonrisa. Sus palabras reflejaron la satisfacción de haber llevado a Colombia a una nueva cita mundialista, sumando otro capítulo a su legado.

Mientras el equipo celebraba en el camerino, las redes seguían inundándose de mensajes sobre esa postal del capitán. Algunos hinchas aseguraban que James estaba despidiéndose de las Eliminatorias, otros lo interpretaron como un momento de gratitud y reflexión después de tantos años de sacrificio. Lo que nadie discute es que la fotografía se convirtió en la más representativa de la noche, incluso por encima del mismo marcador.