El momento exacto en que reconocido futbolista pierde la vida; dos hombres contra él

Un video captado por cámaras de seguridad dejó al descubierto el instante en que un reconocido futbolista ecuatoriano pierde la vida tras un ataque ocurrido en el norte de Guayaquil. Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales horas después del hecho, generaron impacto entre aficionados, colegas del deporte y ciudadanos que siguen de cerca la actualidad del país.

La víctima fue Mario Pineida, jugador del Barcelona Sporting Club, una de las instituciones más tradicionales del fútbol ecuatoriano. El club confirmó oficialmente su fallecimiento mediante un comunicado en el que expresó su pesar por la pérdida del deportista, quien hacía parte del plantel profesional. En el mismo episodio también murió Guisella Fernández Ramírez, la mujer que se encontraba con él en ese momento.

El hecho ocurrió dentro de un local comercial ubicado en el sector Samanes 4, al norte de Guayaquil. De acuerdo con la información divulgada por medios, dos personas armadas ingresaron al establecimiento y actuaron de manera directa contra quienes se encontraban en el lugar. Todo quedó registrado por cámaras de vigilancia instaladas en el sitio.

Mario Pineida tenía 33 años y una trayectoria ampliamente reconocida en el fútbol ecuatoriano. Nació en Santo Domingo de Los Tsáchilas y comenzó su carrera profesional en Independiente del Valle, donde jugó entre 2010 y 2015. Su rendimiento como defensor, tanto por la banda derecha como por la izquierda, lo llevó a vestir la camiseta de la selección ecuatoriana en diferentes categorías, desde procesos juveniles hasta el equipo mayor.

La mujer que lo acompañaba fue identificada como Guisella Fernández Ramírez, de nacionalidad peruana, según confirmaron medios de Ecuador. Ambos se encontraban dentro del establecimiento cuando ocurrió el ataque que terminó con la vida de los dos.

El momento exacto en que reconocido futbolista pierde la vida

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes desde las primeras horas, recopilando registros de cámaras de seguridad y recolectando indicios en el lugar de los hechos. El caso se suma a otros episodios similares que han afectado al entorno del fútbol profesional ecuatoriano durante el último año, aumentando la preocupación dentro del sector deportivo.

Ecuador atraviesa desde 2024 un escenario de conflicto armado interno, declarado por el presidente Daniel Noboa, como parte de una estrategia estatal para enfrentar la escalada de hechos violentos que se han registrado en varias regiones del país, incluida Guayaquil.



Qué se sabe hasta ahora y qué analizan las autoridades

Las investigaciones continúan en manos de la Policía, que revisa el material audiovisual y demás elementos recopilados para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades. Mientras tanto, el caso sigue generando reacciones en el ámbito deportivo y entre los seguidores del fútbol ecuatoriano.