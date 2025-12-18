La última comunicación de la jueza Vivian Polanía, ¿falló su esquema de seguridad?

La mañana del 17 de diciembre de 2025 dejó una noticia que sacudió a Cúcuta y al sector judicial del país: la jueza Vivian Polanía, de 37 años, fue encontrada sin vida en su apartamento. El hallazgo se produjo luego de varias horas sin comunicación con la funcionaria y activó de inmediato los protocolos de verificación por parte de las autoridades.

En el lugar también fue encontrado su bebé de dos meses, quien estaba con vida y fue atendido de manera oportuna por personal de salud.

El procedimiento se activó cuando personas de su entorno notaron que la jueza no respondía llamadas ni mensajes. Tras los intentos fallidos de contacto, se dio aviso a la Policía Metropolitana, que llegó al edificio en horas de la tarde. Con apoyo del CTI y bajo coordinación de la Fiscalía, se realizó la inspección del inmueble.

De acuerdo con los reportes oficiales, durante la revisión inicial no se observaron señales visibles de violencia en el cuerpo, por lo que el caso quedó en manos de Medicina Legal para los análisis técnicos correspondientes.

Más allá del procedimiento, la noticia reavivó el interés público por la figura de Vivian Polanía, una funcionaria ampliamente conocida en Norte de Santander. Desde su despacho, lideró audiencias de alta complejidad en una región marcada por procesos sensibles y de alto impacto. Colegas y operadores judiciales solían destacar su carácter firme y su capacidad para mantener el orden en escenarios de alta tensión, cualidades que le dieron notoriedad dentro de la rama judicial.

En redes, Polanía también mostraba una faceta distinta, ligada al deporte y a su estilo de vida. Practicaba crossfit, disciplina que asumió con constancia, y compartía contenidos personales que le permitieron ganar seguidores y, al mismo tiempo, recibir críticas. Ella misma defendía la separación entre su rol como jueza y su vida fuera del despacho, una postura que mantuvo hasta sus últimas publicaciones.

Jueza Vivian Polanía / FOTO: Compuesta - Tomadas de redes sociales

En los meses previos al hallazgo, su atención estaba centrada en la maternidad. A través de sus redes, compartía momentos relacionados con el nacimiento de su hijo y hablaba de esa etapa como un cambio profundo en su rutina diaria. Esa información tomó relevancia tras confirmarse que el bebé fue encontrado junto a ella y que, de manera preventiva, quedó bajo protección institucional mientras avanzan las diligencias.

Las autoridades continúan recopilando información y esperando los resultados forenses que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Entre tanto, el despacho que lideraba permanece a la espera de directrices administrativas, mientras colegas y funcionarios asimilan la pérdida de una jueza que marcó agenda en la justicia de Norte de Santander.

Jueza Vivian Polanía es hallada sin vida /Foto: redes sociales

La última comunicación de la jueza Vivian Polanía

Fuentes de la Policía Metropolitana de Cúcuta confirmaron que la jueza mantuvo comunicación horas antes del hallazgo con integrantes de su esquema de protección. Según esa información, la noche del martes 16 de diciembre fue dejada en la portería del edificio donde residía, tras finalizar su jornada habitual.

El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía en la ciudad, explicó que la última llamada registrada ocurrió cerca de las ocho de la noche. En ese contacto, uno de los escoltas se comunicó directamente con la jueza, sin que se reportara alguna novedad fuera de lo común durante esa conversación.

Después de ese momento, no se volvió a establecer contacto. Durante el transcurso del miércoles, el personal de protección intentó comunicarse en repetidas ocasiones, sin obtener respuesta. Esa ausencia de comunicación fue lo que encendió las alertas y llevó a informar a familiares y a las autoridades.

Ante la insistencia y la falta de respuesta, se coordinó el ingreso al apartamento con autorización de un familiar cercano y en compañía de la Policía. Fue en ese procedimiento cuando se confirmó el hallazgo y se activaron los protocolos judiciales que hoy continúan en desarrollo.