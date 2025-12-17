En vivo
La Kalle  / Vivian Polanía

Vivian Polanía

Vivian Polanía, abogada y juez colombiana.

  • ¿Quién era la juez Vivian Polanía?
    ¿Quién era la juez Vivian Polanía?
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Ella era Vivian Polania, la jueza encontrada sin vida: trayectoria y polémicas

    Vivian Polanía, jueza clave en Norte de Santander, fue hallada sin vida en Cúcuta. Esta es su trayectoria, su papel en procesos sensibles y las polémicas que marcaron su carrera.

  • Jueza Vivian Polanía es hallada sin vida
    Jueza Vivian Polanía es hallada sin vida
    /Foto: redes sociales
    Judiciales

    La última publicación de la jueza Vivian Polanía: ilusionada por la llegada de su bebé

    Autoridades hallaron sin vida a la jueza Vivian Polanía en su apartamento en Cúcuta. Su bebé de dos meses fue encontrado con vida y trasladado a una clínica. Esto es lo que se conoce.

