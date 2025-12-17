La Kalle Vivian Polanía
Vivian Polanía
Vivian Polanía, abogada y juez colombiana.
Ella era Vivian Polania, la jueza encontrada sin vida: trayectoria y polémicas
Vivian Polanía, jueza clave en Norte de Santander, fue hallada sin vida en Cúcuta. Esta es su trayectoria, su papel en procesos sensibles y las polémicas que marcaron su carrera.
La última publicación de la jueza Vivian Polanía: ilusionada por la llegada de su bebé
Autoridades hallaron sin vida a la jueza Vivian Polanía en su apartamento en Cúcuta. Su bebé de dos meses fue encontrado con vida y trasladado a una clínica. Esto es lo que se conoce.