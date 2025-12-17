Así encontraron a la jueza Vivian Polanía: su bebé estaba junto al cuerpo

Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de la jueza Vivian Polanía al interior de su apartamento, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. El caso generó inmediata atención debido a que, junto al cuerpo de la funcionaria judicial, se encontraba su bebé de apenas dos meses de nacido, quien fue encontrado con vida.

El procedimiento fue activado luego de que personas cercanas notaran la ausencia de respuesta por parte de la jueza. Según la información preliminar entregada por la Policía, integrantes del esquema de protección intentaron comunicarse con ella durante varias horas sin éxito. Al no obtener respuesta, se alertó a las autoridades y se activaron los protocolos correspondientes.

Una vez en el lugar, unidades de la Policía Nacional y del CTI ingresaron al apartamento para adelantar la inspección judicial. De acuerdo con el primer reporte oficial, en el cuerpo de la jueza no se evidenciaron señales visibles de violencia, razón por la cual las causas del fallecimiento continúan siendo materia de análisis por parte de Medicina Legal.

El bebé fue atendido de inmediato por personal de salud y trasladado a un centro asistencial de la ciudad. Las autoridades confirmaron que el menor se encuentra fuera de peligro y con estado de salud estable. Mientras avanzan las diligencias, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asumió su protección de manera preventiva.

Vivian Polanía era una figura ampliamente conocida en el ámbito judicial de Norte de Santander. Desde su despacho, lideró audiencias complejas y procesos de alto impacto relacionados con estructuras ilegales que operan en la región de frontera. Su carácter firme y su manejo de audiencias de alta tensión le valieron el reconocimiento de colegas y operadores judiciales, quienes la identificaban como una funcionaria de decisiones contundentes.

En los últimos años, su nombre también estuvo en el centro de la conversación pública por episodios que se viralizaron en redes sociales, particularmente un video de una audiencia virtual realizada en 2022. A pesar de las críticas que surgieron en su momento, instancias disciplinarias concluyeron posteriormente que sus actuaciones no comprometían su labor como jueza ni afectaban la imparcialidad de sus decisiones.

Video polémico de la jueza Vivian Polanía /Foto: redes sociales

Así encontraron a la jueza Vivian Polanía: su bebé estaba junto al cuerpo

Autoridades entregaron detalles del procedimiento realizado tras confirmarse el hallazgo sin vida de la jueza Vivian Polanía en su residencia en Cúcuta. Según el reporte oficial, el cuerpo fue encontrado en el interior del apartamento junto a su bebé de dos meses, quien permanecía con vida.

El coronel Fabio Ojeda, vocero de la Policía, explicó cómo se activó el protocolo. “La Policía Nacional, sobre las 5:30 de la tarde, conoció de la presunta muerte de la jueza Vivian. De inmediato se desplazó la brigada de criminalística en compañía de la Fiscalía para ingresar a la vivienda y adelantar la inspección correspondiente”, señaló.

El oficial indicó que, tras la revisión inicial, no se observaron señales externas de violencia. “Preliminarmente se establece que no hay signos de violencia en el cuerpo”, afirmó Ojeda, aclarando que los exámenes especializados serán los que determinen con precisión las causas del fallecimiento.

Sobre el menor, el coronel confirmó que fue trasladado a un centro médico y que su estado es estable. “El bebé fue remitido a un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro”, añadió.

