La Kalle  / Noticias  / Ella era Vivian Polania, la jueza encontrada sin vida: trayectoria y polémicas

Ella era Vivian Polania, la jueza encontrada sin vida: trayectoria y polémicas

Vivian Polanía, jueza clave en Norte de Santander, fue hallada sin vida en Cúcuta. Esta es su trayectoria, su papel en procesos sensibles y las polémicas que marcaron su carrera.

¿Quién era la juez Vivian Polanía?
¿Quién era la juez Vivian Polanía?
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

Vivian Polanía se convirtió en uno de los nombres más reconocidos del sistema judicial en Norte de Santander. Su despacho, ubicado en Cúcuta, fue durante años el escenario donde se tomaron decisiones sensibles que marcaron el rumbo de procesos judiciales de alto impacto en una de las zonas más complejas del país.

Tras ser encontrada sin vida en su apartamento, su nombre volvió a ocupar titulares, esta vez acompañado de preguntas sobre quién era y cuál fue el recorrido profesional que la llevó a convertirse en una figura central de la justicia regional.

Puedes leer: Filtran nuevo video de la juez Vivian Polanía y se arma tremendo 'escándalo' en redes sociales

Dentro del ámbito jurídico, Polanía era conocida por su carácter firme y su capacidad para dirigir audiencias de alta tensión. Colegas, funcionarios y litigantes la identificaban como una jueza que mantenía el orden incluso en escenarios cargados de presión.

Esa reputación le valió el apodo de la “Dama de Hierro”, un sobrenombre que reflejaba el peso de sus decisiones y la autoridad con la que asumía su rol.

Su despacho tuvo a cargo audiencias concentradas relacionadas con estructuras ilegales que operaban en la región de frontera. En varias ocasiones, lideró procesos que involucraban a cabecillas y redes dedicadas a actividades ilícitas de gran alcance, lo que la posicionó como una de las funcionarias más visibles del circuito judicial de Cúcuta.

Uno de los casos más recordados fue la legalización de captura y la medida de aseguramiento contra Alejandro José Arias, conocido como alias ‘El Cojo’, vinculado a un hecho que conmocionó a la ciudad y que tuvo amplia repercusión pública.

Encuentran sin vida a la juez Vivian Polanía
Encuentran sin vida a la juez Vivian Polanía
/Foto: redes sociales

Polanía también estuvo al frente de investigaciones relacionadas con organizaciones transnacionales que operaban en el nororiente del país. Allegados han señalado que tenía la habilidad de mantener el control en audiencias extensas y complejas, donde se definía la situación jurídica de personas señaladas por conductas de alto impacto.

¿Quién era Vivian Polanía?

En el plano académico, Vivian Polanía era egresada de la Universidad Católica y contaba con una especialización en Derecho Constitucional. Defendía con firmeza la idea de que la vida personal no debía ser utilizada para deslegitimar el ejercicio profesional.

Esa postura la sostuvo incluso cuando su nombre quedó en el centro de la conversación pública por situaciones ajenas a sus decisiones judiciales.

En 2022, un registro de una audiencia virtual generó una fuerte controversia. La difusión del material derivó en una suspensión provisional y en la apertura de procesos disciplinarios.

Puedes leer: VIDEO: reaparece jueza sexy de Cúcuta, más candente y en pleno Palacio de Justicia

Jueza Vivian Polanía es hallada sin vida
Jueza Vivian Polanía es hallada sin vida
/Foto: redes sociales

Polanía, sin embargo, fue enfática en afirmar que su conducta estaba protegida por el derecho al libre desarrollo de la personalidad y que no afectaba su imparcialidad ni su desempeño como servidora pública.

Con el paso del tiempo, la justicia disciplinaria revisó los señalamientos. Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la absolvió de varios cargos, concluyendo que su forma de expresarse y su estilo de vida no comprometían su ética ni su función como jueza.

Más allá de los estrados, Vivian Polanía también era activa en redes sociales y practicaba disciplinas como el crossfit, facetas que contrastaban con la imagen tradicional asociada a la rama judicial. Esa combinación la convirtió en una figura mediática, seguida y debatida tanto dentro como fuera del sector jurídico.

