Él es Anuar Salín Jure, padre del bebé de dos meses de la jueza Vivian Polanía

Siguen apareciendo detalles del caso de la jueza Vivian Polanía, donde fue hallada sin vida este pasado miércoles 17 de diciembre junto a su hijo de dos meses, quien fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, debido a que se conoció que este llevaba 12 horas sin comida y también que este no se encontraba en los registros de la Registradoría Nacional.

Por lo cual, este fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), esto mientras se define la custodia del menor. Ante esta situación, se conoció que el padre del niño se trata de Anuar Salín Jure Balaguera.

Te puede interesar: Descubren delicado detalle en bebé de jueza Vivian Polanía; complicaría el caso



Tanto es así que el pasado 22 de junio de este 2025, Polanía compartió una foto en su cuenta personal de Instagram, junto a Anuar Salín con un breve mensaje que decía: “Nuestro bebé”, confirmando que este se trata del padre del menor de edad.



De igual forma, se conoció que Salín Jure es un administrador de empresas y especialista en alta gerencia, donde también se menciona que este tiene una Maestría en Educación, en Matemáticas en la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, además de tener un tecnólogo en Especialización en Gestión Talento Humano.



¿Qué más se conoció del caso de la jueza Vivian Polanía?

Una de las nuevas hipótesis que apareció alrededor del caso del fallecimiento de la jueza Vivian Polanía, según el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, informó este miércoles en la noche que el cuerpo de la jueza no presentaba “signos de violencia”.

Puedes leer: La última comunicación de la jueza Vivian Polanía, ¿falló su esquema de seguridad?

Coordinamos con la Fiscalía General de la Nación los actos urgentes y la inspección técnica del cadáver para determinar las causas de la muerte, pero les puedo decir que no se encuentran signos de violencia, dijo puntualmente el oficial de la Policía.

Publicidad

De igual forma, mencionó que se presume que el crimen contra Polanía se presentó en las horas de la madrugada, debido a la rigidez y la lividez con la cual terminó el cuerpo. Donde después se conoció que presuntamente Polanía terminó con 26 papeletas de una sustancia narcotica.

Publicidad

Él es Anuar Salín Jure, padre del bebé de dos meses de la jueza Vivian Polanía Foto: imagen tomada del Instagram de Vivian Polanía

Por lo cual, las autoridades pertinentes se encuentran haciendo la investigación pertinente para encontrar más detalles que permitan esclarecer el crimen contra la jueza.

Mira también: Nuevo hallazgo en la casa de la jueza Vivian Polanía daría pistas sobre su fallecimiento