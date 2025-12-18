El crudo audio que envió Jueza Vivian Polanía y que llama la atención tras fallecimiento

El hallazgo sin vida de la jueza de control de garantías Vivian Polanía, en confusos hechos dentro de su apartamento en Cúcuta, sigue generando conmoción y confusión debido a que hasta el momento no se ha determinado oficialmente si hubo manos de terceros o si correspondió a un fallecimiento accidental o por consumo de drogas.

Lo que se conoce hasta el momento es que en la tarde del miércoles 17 de diciembre su escolta se comunicó con autoridades para advertir que algo ocurría dentro de la vivienda de la jueza y que llevaba varias horas sin lograr comunicarse con ella.

Luego de varios minutos autoridades, con ayuda de un cerrajero, el escolta y la mamá de Polanía lograron abrir el apartamento y encontraron sin vida a la mujer, quien se encontraba acostada y arropada en su cama; junto a ella estaba su bebé de dos meses de nacido quien presentaba deshidratación por varias horas sin alimentarse.



Jueza Vivian Polanía envió inquietantes audios

Y mientras las autoridades avanzan en la investigación para determinar las causas del fallecimiento, en las últimas horas salieron a la luz unos audios que grabó la funcionaria judicial y que llaman la atención y toman relevancia después de su deceso.



Pues horas después del hallazgo comenzó a circular información relacionada con el canal oficial de Telegram de la jueza, donde reposan publicaciones realizadas meses antes de su muerte. Aunque muchas de ellas resultan confusas, dos audios difundidos en abril de este año han llamado particularmente la atención.



En una de las grabaciones, Polanía advierte que teme por su seguridad y responsabiliza directamente a un hombre si algo llegara a sucederle. “Lo único que les digo es lo siguiente: si a mí me llega a pasar algo, es culpa de él. Y espero que toda Colombia escuche estos audios y tome medidas inmediatas en contra de este señor”, se escucha en uno de los mensajes.

En otro audio la jueza menciona directamente a Anuar, a quien identifica como el padre de su hijo, y le pide que la deje en paz. “A mí de frente, hermano, pero así no. Hágame el favor, Anuar, y déjeme en paz. Mañana voy con mi abogado y firmamos esa escritura de una vez. Y ese apartamento es suyo y todo es suyo”, dice la mujer.

Aunque los audios fueron grabados varios meses antes del fallecimiento, su contenido ha despertado inquietud, especialmente porque en junio la jueza publicó una fotografía en su cuenta de Instagram junto al hombre al que señalaba en las grabaciones difundidas en Telegram.

Las autoridades no han confirmado si estos audios hacen parte formal del proceso investigativo, pero no descartan que sean analizados dentro del contexto del caso. Por ahora, la Fiscalía y Medicina Legal continúan con las diligencias para establecer si existe alguna relación entre estas advertencias previas y la muerte de la jueza Vivian Polanía.

Cabe recordar que la mujer fue encontrada sin vida hacia las 5:30 de la tarde del 17 de diciembre en su habitación, sin signos visibles de violencia, según confirmó la Policía Metropolitana. A su lado se encontraba su bebé de dos meses, quien fue trasladado de inmediato a un centro asistencial y permanece estable bajo observación médica.

Sobre el bebé se conoce que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumió la protección, mientras que la Fiscalía General informó que activó los actos urgentes de investigación en coordinación con la Sijín para esclarecer lo ocurrido.

El lugar fue acordonado y se recolectó material probatorio que permita reconstruir las últimas horas de la jueza, cuya causa de muerte aún no ha sido establecida y será determinada por Medicina Legal.

De acuerdo con fuentes oficiales, la última comunicación de Vivian Polanía se produjo la noche del martes 16 de diciembre, alrededor de las 8:00 p. m., cuando habló con un integrante de su esquema de protección. Durante el miércoles no respondió llamadas ni mensajes, situación que generó alerta entre sus allegados y su escolta.

Ante la falta de contacto, el escolta notificó la situación y se comunicó con la madre de la jueza. Con su autorización, y con apoyo de la Policía, se ingresó al apartamento, donde se confirmó el fallecimiento. El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso señaló que las diligencias continúan y que todas las hipótesis permanecen abiertas.