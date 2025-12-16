Parte del bus en la que iban estudiantes que sobrevivieron a accidente, ¿puestos claves?

Mientras avanzan las investigaciones por el trágico accidente del bus que transportaba a estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, una de las preguntas que surge tras la tragedia es si la ubicación de los pasajeros dentro del vehículo influyó en las posibilidades de supervivencia. El testimonio de Nicolás Ochoa Vahos, uno de los 20 jóvenes que logró salir con vida, aporta elementos clave para entender lo ocurrido.

El siniestro se registró cuando el bus regresaba a Medellín luego de una excursión de grados en Tolú. El vehículo se precipitó a un abismo de aproximadamente 40 metros, dejando un saldo de 16 estudiantes y uno de los conductores fallecidos. En total, 37 personas viajaban en el automotor.

“Quedar adelante me salvó”

Nicolás, quien cumplió 18 años el pasado 3 de octubre, relató que su decisión de permanecer en la parte delantera del bus fue determinante. Mientras varios de sus compañeros, incluido su mejor amigo Mateo Castaño, se desplazaron hacia las bancas traseras, él decidió quedarse en su puesto inicial.



“Íbamos en una recta y de la nada sentí un cambio impresionante en la dirección. Cuando sentí el vacío, pensé que me iba a morir”, recordó. Tras el impacto, quedó atrapado bajo grandes troncos, con el rostro ensangrentado, pero con vida. “Después me di cuenta de que estaba más arriba de donde quedó el bus. De milagro sobreviví”, afirmó.



Minutos críticos antes de la tragedia

El viaje había salido casi una hora después de lo previsto, por un presunto problema mecánico. Pasada la medianoche, el grupo hizo una parada para comer y continuó la ruta. Cerca de las 2:00 de la madrugada, Nicolás percibió que el bus iba a alta velocidad.

“Fui al baño y tuve que agarrarme duro de los asientos para no caerme”, relató. Minutos después de regresar a su puesto, ocurrió el accidente.

Salir del abismo y pedir ayuda

Tras liberarse de los troncos que lo inmovilizaban, Nicolás logró ascender por la ladera en medio de la maleza y la neblina, junto a otros dos compañeros. Llegaron a la carretera gravemente heridos y esperaron ayuda durante más de dos horas.

“Había carros y motos que pasaban, se cogían la cabeza y seguían. Eso fue muy duro”, aseguró. Las ambulancias, según su relato, llegaron cerca de las 5:00 a.m.

Dolor por las pérdidas

De los siete estudiantes de su salón, solo sobrevivieron dos. “Murieron cinco compañeros, entre ellos Mateo. Compartíamos todos los días”, dijo visiblemente afectado. Actualmente, 15 estudiantes continúan hospitalizados, mientras otros reciben atención ambulatoria.

La comunidad educativa realizó una velatón en memoria de las víctimas y espera la confirmación de las exequias colectivas.

¿Influyó la ubicación en el bus?

Aunque las autoridades aún no entregan conclusiones oficiales, los testimonios de sobrevivientes como Nicolás apuntan a que la ubicación dentro del vehículo pudo marcar una diferencia en medio del impacto. La Fiscalía y los organismos de tránsito continúan evaluando las condiciones mecánicas, la velocidad y las circunstancias del recorrido para establecer responsabilidades.

Mientras tanto, Nicolás, ya dado de alta del Hospital Pablo Tobón Uribe, agradece estar con vida y proyecta su futuro. Aspira a estudiar Mercadeo el próximo año, convencido de que sobrevivió para cumplir sus sueños y honrar a los compañeros que no regresaron.