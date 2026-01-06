Publicidad

Mujer recibe fuerte correazo en la cara por defender a su perro de un vecino en Bogotá

Mujer recibe fuerte correazo en la cara por defender a su perro de un vecino en Bogotá

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y ocurrió en un sector residencial, luego de un incidente entre dos mascotas durante un paseo.

Mujer agredida por su vecino
Mujer es agredida por su vecino al momento de defender a su perro
Foto: imagen de referencia generada por IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

Una mujer fue agredida por un vecino mientras paseaba a su perro en un sector del norte de Bogotá. El hecho quedó registrado en un video de cámaras de seguridad y ocurrió en el barrio Barrancas, en la localidad de Usaquén.

De acuerdo con el material audiovisual, el incidente se inició cuando dos perros se encontraron en la vía pública. En las imágenes se observa que uno de los hombres que acompañaba a una de las mascotas utilizó la correa para golpear al animal de la mujer.

Puedes leer: Mujer fallece a manos de su propia hija porque le cambió la clave del wifi

Mujer recibe correazo por defender a su mascota

Posteriormente, la dueña del perro se acercó para reclamar por lo ocurrido.

Se evidencia que, tras el reclamo, el hombre utilizó nuevamente la correa y la dirigió hacia la mujer en varias ocasiones. Según el testimonio entregado por la afectada a medios de comunicación, uno de los golpes habría sido con la hebilla metálica de la correa.

La mujer relató que, luego del hecho, presentó dolor en la cabeza, mareo y molestias en el rostro. Indicó que el impacto se produjo en la zona de la nariz y la frente. No se informó si recibió atención médica después del incidente.

La víctima explicó que su intervención se dio luego de ver que su mascota fue golpeada. Señaló que el animal quedó inmóvil tras el primer impacto y que decidió acercarse para pedir explicaciones al hombre que lo acompañaba.

El video muestra que el hecho ocurrió en plena vía pública y que no hubo intervención inmediata de otras personas durante el altercado. Las imágenes circularon posteriormente en redes sociales.

Tras la divulgación del video, la mujer manifestó su intención de que el caso sea revisado por las autoridades competentes. Indicó que teme volver a salir con su mascota por situaciones similares y que busca que se establezcan responsabilidades por lo ocurrido.

Hasta el momento, no se confirma si existe una denuncia formal interpuesta ante la Policía o la Fiscalía, ni si el hombre señalado ha sido citado por alguna autoridad. Tampoco se ha conocido una versión oficial por parte del presunto agresor.

Puedes leer: Condenan a dos jóvenes por golpiza a estudiante de Los Andes a la salida de una rumba

Las autoridades locales no han emitido un pronunciamiento detallado sobre el caso ni han informado si se abrió una investigación formal. El material audiovisual podría ser utilizado como elemento de verificación en caso de que se inicien procesos legales.

Mira también: Hombre agredió a mujer en el Aeropuerto El Dorado POR UNA SILLA: violenta reacción QUEDÓ GRABADA

